Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Una delle ultime novità in fase di introduzione è rappresentata dalla funzionalità che consente agli utenti di condividere storie, post e reel dai propri account Instagram e Facebook.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

WhatsApp Beta migliora l’integrazione con Instagram e Facebook

Per gli utenti che hanno deciso di collegare WhatsApp al centro di gestione degli account di Meta è in arrivo una novità importante: ci riferiamo alla possibilità di condividere sul servizio di messaggistica istantanea contenuti multimediali di Facebook e Instagram senza la necessità di aprire queste due applicazioni.

In pratica, gli utenti potranno selezionare foto, video e reel dai propri account Meta senza uscire dall’app di messaggistica.

Previous Next Fullscreen

Nel momento in cui si va ad aprire il selettore multimediale in WhatsApp, è possibile passare alla visualizzazione elenco per vedere tutte le fonti multimediali disponibili sul proprio dispositivo e in seguito alla novità di cui stiamo parlando a tale elenco come fonti vengo aggiunti anche Instagram e Facebook.

È sufficiente toccare il menu a tendina nella parte superiore del selettore per passare da Instagram a Facebook e ciò permette di sfogliare i contenuti multimediali condivisi su questi due social network.

Questa nuova funzionalità, che può essere sfruttata non soltanto per le chat singole e di gruppo ma anche per gli aggiornamenti di stato, al momento è in fase di implementazione graduale ma dovrebbe essere presto disponibile per tutti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.