Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta attraverso il Google Play Beta Program e la novità più interessante attiene agli aggiornamenti di stato, con particolare riferimento a quelli contenenti musica.

Prima di entrare nel merito dell’aggiornamento in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo (avete letto della creazione di chat con agenti AI di terze parti?) nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android, a WhatsApp Beta per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp: musica in evidenza negli aggiornamenti di stato

Gli utenti della versione beta di WhatsApp possono già provare in prima persona l’ultima novità escogitata da Meta per favorire la creazione di aggiornamenti di stato musicali, consistente nella possibilità di mettere creare una propria lista di brani preferiti, da ritrovare poi comodamente ragguppati sotto un filtro dedicato.

Un paio di settimane addietro vi avevamo raccontato di come WhatsApp avesse raddoppiato la durata massima delle clip musicali condivisibili negli aggiornamenti di stato. Grazie a queste nuove opzioni, gli utenti possono scegliere accuratamente la porzione di brano perfetta per il proprio aggiornamento di stato.

La musica viene selezionata dal catalogo messo a disposizione da Meta, che include un numero già ampio di artisti e generi. WhatsApp, che permetteva già di destreggiarsi più agevolmente tra tutti i brandi disponibili grazie ai filtri Popolari, Stato d’animo e Genere, sta introducendo adesso un funzione perfetta per chi non vuole perdere tempo a cercare la musica che utilizza più spesso. Disponibile con la versione 2.26.38.1 di WhatsApp Beta per Android, la novità — mostrata negli screenshot sottostanti — consiste nel classico tasto con la stellina che consente di aggiungere dei brani ai preferiti; tutta la musica così contrassegnata confluisce sotto il nuovo filtro In evidenza.

Come detto, la novità è già disponibile nel ramo beta di WhatsApp. Giunti alle battute finali, non dimenticatevi di verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

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Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale, mentre per scoprire le migliori offerte potete seguire il nostro canale PrezziTech.