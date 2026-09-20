Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore grazie alla versione 2.26.37.8 beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android abbiamo scoperto una nuova funzionalità che potrebbe essere presto implementata per tutti gli utenti.

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WhatsApp Beta ci svela una novità in arrivo

Il team di sviluppatori di WhatsApp sta valutando la possibilità di introdurre una funzione studiata per consentire agli utenti di inviare messaggi di testo dettando anziché digitando (ciò attraverso uno strumento di conversione della voce in testo).

In pratica, l’idea del team di WhatsApp è quella di aggiungere un nuovo pulsante direttamente nella barra delle chat, che permetterà agli utenti di trascrivere i propri messaggi vocali e inviarli come testo.

Al primo utilizzo, il servizio di messaggistica mostrerà una breve schermata introduttiva che ne spiegherà il funzionamento e chiederà agli utenti di scegliere la lingua (il relativo pacchetto da scaricare consente l’elaborazione direttamente sul dispositivo, senza la necessità di passare da server esterni).

Una volta completata la configurazione, WhatsApp entrerà in modalità di ascolto e sarà quindi possibile dettare il proprio messaggio, che verrà convertito in testo e, quando la trascrizione sarà pronta, basterà toccare il pulsante “Invia”.

Al momento non è chiaro se tale funzionalità rimarrà un esperimento o sarà implemetata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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