Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E l’ultima novità introdotta nel canale beta per alcuni utenti riguarda proprio la personalizzazione dell’applicazione con sfondi e stili per modificare l’aspetto delle singole conversazioni.

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WhatsApp Beta migliora la personalizzazione

Con la versione 2.26.37.6 beta il team di WhatsApp introduce anche su Android una novità già vista nell’applicazione per iOS: ci riferiamo a nuovi temi e categorie di sfondi per le chat, appositamente pensati per consentire agli utenti di rendere le proprie conversazioni più personalizzabili.

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Iniziando dai temi, nella categoria “In evidenza” sono inclusi i migliori temi provenienti da altre categorie mentre nella categoria “Natura” è possibile trovare i temi con paesaggi (come montagne, spiagge e deserti).

La categoria “Live” presenta sfondi animati che si muovono lentamente, quella “Minimal” è dedicata a chi desidera avere un’interfaccia semplice e pulita mentre quella “Doodle” ripropone il classico motivo usato nello sfondo predefinito.

Lo stesso sistema di categorie viene utilizzato anche per gli sfondi, così da semplificare agli utenti la ricerca di quello desiderato.

Il servizio di messaggistica istantanea provvede poi a scegliere automaticamente il colore delle bolle dei messaggi in base al tema e allo sfondo selezionati dagli utenti.

Al momento non si sa quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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