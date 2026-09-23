Nothing continua a portare avanti il programma di aggiornamento ad Android 17 e, proprio in queste ore, ha esteso la beta di Nothing OS 5.0 ad altri tre smartphone. Si tratta di Nothing Phone (4a), Phone (3a) Pro e Phone (3a), che possono ora provare in anteprima la nuova versione del sistema operativo dell’azienda.

C’è però un dettaglio da tenere presente: la finestra per iscriversi alla beta durerà soltanto una settimana. Chi fosse interessato a provare subito le novità dovrà quindi agire rapidamente, mentre chi non riuscirà a partecipare dovrà attendere il rilascio della versione stabile, previsto per novembre.

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Nothing OS 5.0 beta arriva su tre nuovi smartphone

Nothing ha annunciato l’arrivo della beta aperta di Nothing OS 5.0 per Nothing Phone (4a), Phone (3a) Pro e Phone (3a). L’aggiornamento è basato su Android 17 e introduce un importante rinnovamento dell’esperienza software, sia dal punto di vista estetico sia per quanto riguarda alcune funzioni pratiche.

Le dimensioni del pacchetto possono essere considerevoli: sul Phone (3a) Pro, per esempio, l’aggiornamento pesa 2,82 GB. Come sempre in questi casi, è quindi consigliabile utilizzare una connessione Wi-Fi stabile prima di avviare il download.

La particolarità di questa beta è soprattutto la durata limitata della finestra di iscrizione, Nothing concede infatti una sola settimana di tempo per partecipare al programma: una volta chiuse le iscrizioni, non sarà più possibile entrare nella beta e bisognerà aspettare il rilascio stabile.

L’attesa, comunque, non dovrebbe essere particolarmente lunga. Nothing prevede di distribuire Nothing OS 5.0 stabile all’inizio di novembre sui tre smartphone interessati, anche se le tempistiche potrebbero cambiare in base alla regione.

Android 17 porta un nuovo look e diverse funzioni

Nothing OS 5.0 non si limita naturalmente a integrare Android 17, ma porta con sé un consistente aggiornamento dell’interfaccia. Tra le novità troviamo il nuovo carattere Geist, interfacce rinnovate per le applicazioni Impostazioni e Fotocamera, icone più pulite nella barra di stato, animazioni più fluide e nuovi sfondi.

Anche la personalizzazione della schermata di blocco viene ampliata, con maggiori possibilità di intervenire sull’orologio; la schermata iniziale può invece sfruttare colori adattati allo sfondo, icone colorate e widget trasparenti.

Sul fronte delle funzioni quotidiane, Nothing ha introdotto la possibilità di mantenere separate le notifiche dalle Impostazioni rapide, oltre alla possibilità di riorganizzare più elementi della schermata iniziale contemporaneamente. Dalle Impostazioni rapide è inoltre possibile connettere o disconnettere direttamente i dispositivi Bluetooth.

La nuova app Glyph raccoglie invece in un unico spazio tutti i controlli relativi all’interfaccia Glyph. Non mancano poi nuovi widget, tra cui i Collector, pensati per trasformare le fotografie in elementi decorativi della schermata iniziale, e gli Away Time, che permettono di tenere sotto controllo le pause dello schermo.

Il pacchetto comprende anche diversi miglioramenti alla fotocamera, una modalità scura più estesa, contenuti HDR più luminosi, una registrazione dello schermo migliorata, le nuove emoji Noto 3D e indicatori di privacy aggiornati.

Trattandosi comunque di una versione beta, alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero non essere ancora disponibili. Prima di installare l’aggiornamento è quindi consigliabile effettuare un backup dei propri dati, soprattutto se lo smartphone viene utilizzato quotidianamente e non si può fare a meno di un’esperienza stabile. Chi invece preferisce evitare possibili bug può semplicemente aspettare novembre, quando Nothing prevede di iniziare a distribuire la versione stabile di Nothing OS 5.0.