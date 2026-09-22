Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di settembre ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di settembre 2026, che verrà poi aggiornato da Big G (con cadenza settimanale) fino alla fine del mese.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
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Aggiornamento di sistema di Google: le novità di settembre 2026
Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità incluse nell’aggiornamento di sistema di Google di settembre 2026, così come vengono elencate direttamente da Big G:
Google Play Services versione 26.37 (21/09/2026)
Salute e fitness
- [Wear] Con questo aggiornamento, riceverai miglioramenti e correzioni di bug per i dati delle metriche in tempo reale inviati dallo smartwatch allo smartphone.
Sicurezza ed emergenza
- [Phone] Con questo aggiornamento, riduzione mal d’auto può contribuire ad alleviare la sensazione di malessere con forme visive sottili che si muovono in sincronia con lo spostamento di un veicolo.
- [Phone] Con questo aggiornamento, puoi trovare più facilmente la funzionalità Non disturbare durante la guida.
Gestione del sistema
- [Smartphone] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano le prestazioni e la stabilità dei dispositivi.
- [Auto, PC, Phone, TV, Wear] Questo aggiornamento aggiunge il supporto per i download di caratteri emoji di sistema più grandi e perfezionati.
Google Play Store versione 53.3 (21/09/2026)
- [Auto, PC, Phone, TV, Wear] Ora puoi fare acquisti in valuta locale in Argentina, Azerbaigian, Uzbekistan ed Etiopia.
- [Wear] Questo aggiornamento include modifiche alla pagina dei risultati di ricerca.
- [Phone] Puoi aggiungere un titolo a pagamento preregistrato alla tua lista desideri una volta pubblicato.
Google Play Services versione 26.36 (14/09/2026)
Gestione dell’account
- [Smartphone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione dell’account.
- [Phone, Wear] Grazie agli aggiornamenti alla gestione dell’account, ora potrai godere di un’esperienza migliorata con la condivisione della posizione.
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a Maps.
- [Phone] Ora puoi configurare i dispositivi su più sistemi operativi.
Connettività del dispositivo
- [Smartphone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app terzi e Google di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.
Posizione e contesto
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati a posizione e contesto.
Gestione del sistema
- [Auto, PC, Phone, TV, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione e alla diagnostica del sistema.
- [Auto, Phone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano l’aggiornabilità.
Wallet
- [PC, Phone] Attiva gli aggiustamenti dei prezzi del carrello in tempo reale quando un utente seleziona o modifica il metodo di pagamento durante il checkout.
- [Phone] Quando passi a un nuovo dispositivo, riceverai una notifica per aggiungere di nuovo le tue carte di pagamento contactless su Google Wallet.
Google Play Store versione 53.2 (14/09/2026)
- [Phone] Ora puoi utilizzare il cluster Hub dei contributi nella scheda “Tu” per inviare valutazioni e recensioni mentre monitori l’impatto sociale dei tuoi contributi.
Android WebView versione 154 (10/09/2026)
- Abbiamo modificato WebView Finch, passando da una configurazione uniforme per applicazione a una uniforme a livello di dispositivo.
- Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.
- Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app.
Importante: alcune funzionalità potrebbero essere sperimentali e disponibili per determinati utenti.
Google Play Services versione 26.35 (7/09/2026)
Gestione dell’account
- [Phone, Wear] Miglioramenti alla supervisione.
- [Phone] Una nuova infrastruttura all’interno del modulo di autenticazione per bambini per gestire e visualizzare le notifiche di conformità legale su Android.
Posizione e contesto
- [Phone] Questo aggiornamento aggiunge informazioni sullo stato della sicurezza alle posizioni condivise nell’API di condivisione della posizione.
Wallet
- [Phone] Ora puoi utilizzare la tecnologia NFC per aggiungere tessere e saldi delle carte del trasporto pubblico fisiche a Google Wallet.
- [Phone] Questo aggiornamento introduce una nuova schermata di conferma “Aggiungi una carta” con un’UI migliorata.
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a pagamenti e portafogli digitali.
Google Play Store versione 53.1 (7/09/2026)
- [Phone] Ora puoi trovare una breve descrizione che mette in evidenza una funzionalità chiave in app simili, nella sezione delle app simili delle pagine dei dettagli delle app.
- [Phone] Ora puoi vedere su quali dispositivi è installata un’app mentre sfogli i consigli nella navigazione secondaria dedicata agli altri dispositivi.
- [Phone] Grazie a una nuova barra di navigazione, puoi esplorare meglio i tuoi interessi direttamente nelle home page di Play.
Android AICore
- [PC, Phone] Miglioramenti alla gestione dei modelli, compatibilità dei dispositivi estesa, ottimizzazioni delle prestazioni e miglioramenti alla diagnostica.
Android System Intelligence B.29/C.7 (3/09/2026)
- [Phone] Correzioni di bug e aggiornamenti di manutenzione.
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Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.