Tra le novità introdotte da Google con gli smartphone della serie Google Pixel 11 troviamo anche Assistenza Proattiva, una soluzione studiata per consentire agli utenti di fare affidamento su una sorta di supporto in tempo reale.

Disponibile solo in alcuni Paesi, grazie ad Assistenza Proattiva Gemini può mostrare agli utenti dei suggerimenti personalizzati e tempestivi, così da aiutarli con indicazioni proprio nel momento in cui possono rivelarsi utili.

Ebbene, pare che tale funzionalità potrebbe presto sbarcare anche sui modelli della serie Google Pixel 10.

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La funzione Assistenza Proattiva su Google Pixel 10

Con la beta 5 di Android 17 QPR2 la funzionalità Assistenza Proattiva è stata avvistata su un Google Pixel 10 Pro XL e la relativa pagina nelle Impostazioni appare identica a quella della serie Google Pixel 11, completa della descrizione come un modo per ricevere “suggerimenti personalizzati al momento giusto” (nel seguente video potete trovare una dimostrazione al minuto 4 e 50 secondi).

Una volta abilitata, la funzione può accedere alle informazioni visualizzate sullo schermo, alle notifiche e alla posizione e consente agli utenti di scegliere quali app possono contribuire con informazioni ai suggerimenti che è in grado di fornire (per esempio, consigli sui ristoranti mentre si sta messaggiando con un amico oppure sulle carte fedeltà quando ci si trova in un negozio).

Pare che la versione di Assistenza Proattiva riscontrata su Google Pixel 10 Pro XL non sia ancora quella definitiva e, del resto, sul sito di supporto di Google la funzionalità continua ad essere definita come un’esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel 11.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più, incluso se la funzione Assistenza Proattiva sarà effettivamente implementata per la serie Google Pixel 10 nella versione definitiva di Android 17 QPR2.