Dopo anni di stasi, qualche mese fa Google ha “riesumato” l’app Snapseed, rinnovandola completamente rispetto al passato sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale con la versione 4.0 rilasciata nel mese di maggio.

L’app per l’editing fotografico del colosso di Mountain View ha poi ricevuto parecchi aggiornamenti minori per sistemare i bug e aggiungere nuove funzionalità. Dietro le quinte, il team di sviluppo lavora poi costantemente per arricchire ulteriormente l’app e sembra che due strumenti “professionali” precedentemente in lavorazione siano ora stati messi a disposizione dei beta tester dell’app. Scopriamo tutti i dettagli.

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Snapseed dona ai beta tester nuovi strumenti “professionali”

Esattamente un mese fa è emerso che il team di Snapseed fosse al lavoro, dietro le quinte, per arricchire l’app per Android di due interessanti novità: implementazione dell’effetto Motion Blur, già disponibile nell’app per iOS, e supporto all‘importazione e all’applicazione di LUT (Look-Up Table) personalizzate.

Tramite un nuovo thread nel subReddit ufficiale, uno dei membri del team di Snapseed ha dettagliato le ultime novità messe a disposizione dei beta tester dell’app e, tra le varie novità, rientrano proprio questi strumenti emersi in precedenza mentre erano in fase di sviluppo.

Ciao a tutti! Siamo entusiasti di annunciare il rilascio di una nuova versione beta per Android con diverse importanti novità per i vostri strumenti di editing: Importazione di preset e LUT: importa preset e LUT personalizzati (.xmp, .cube, .png) in Snapseed senza problemi.

importa preset e LUT personalizzati (.xmp, .cube, .png) in Snapseed senza problemi. Community Looks: look selezionati e creati dalla community, integrati direttamente nell’app.

look selezionati e creati dalla community, integrati direttamente nell’app. Strumento Motion Blur: un nuovo strumento autonomo per creare scie di movimento direzionali dinamiche ed effetti di velocità.

un nuovo strumento autonomo per creare scie di movimento direzionali dinamiche ed effetti di velocità. Depth/Portrait Blur: opzioni di profondità di campo ampliate e sensibili agli oggetti all’interno dello strumento Sfocatura obiettivo.

Ci sono novità in più rispetto a quelle previste

All’interno dello stesso thread su Reddit sopra-citato, il team di sviluppo di Snapseed entra più nel dettaglio su questi nuovi strumenti e ciò è molto utile soprattutto per i due strumenti su cui finora eravamo in possesso di poche informazioni.

Oltre al Motion Blur, il team di sviluppo sta implementando il Depth/Portrait Blur per la sfocatura di profondità/ritratto che consente agli utenti di accedere a controlli di sfocatura basati sulla profondità direttamente all’interno dello strumento Sfocatura.

Poi ci sono i Community Looks, stili/effetti realizzati dai membri della community e selezionati/integrati direttamente dal team di Snapseed. Sostanzialmente si tratta di un’estensione dei preset che possono creare gli utenti, perché consente loro di vedere ciò che hanno realizzato altri membri della community.

In conclusione è doveroso segnalare che attualmente sono in fase di rollout solo per i beta tester di Snapseed e, allo stato attuale, non abbiamo modo di sapere quando verranno messi a disposizione anche a coloro che utilizzano la versione “stabile” dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app

L’app Snapseed per dispositivi Android può essere scaricata o aggiornata gratuitamente tramite il Google Play Store: per farlo basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.