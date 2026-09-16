Samsung si starebbe preparando a cambiare il modo in cui gli utenti in possesso di un dispositivo Galaxy possono sincronizzare foto e video. Dopo la fine dell’integrazione con OneDrive di Microsoft, l’app della Galleria della One UI potrebbe infatti affidarsi direttamente a Google Foto per l’integrazione del backup dei contenuti.

La novità è stata individuata all’interno di un aggiornamento dell’applicazione Gallery Cloud Sync, il componente di sistema che gestisce la sincronizzazione della Galleria Samsung sui dispositivi Galaxy. La versione 1.6.09.31, disponibile al momento soltanto sulla One UI 9.0, contiene dei riferimenti espliciti all’integrazione con Google Foto.

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L’integrazione con Google Foto arriva sulla Galleria Samsung

Al momento Samsung non ha ancora attivato la funzione per tutti gli utenti, ma qualcuno è stato in grado di attivarla manualmente. Una volta collegato un account Google, l’app della Galleria Samsung mostra lo spazio di archiviazione ancora disponibile e mette a disposizione i controlli per la sincronizzazione, la gestione dello spazio e l’eventuale acquisto di ulteriore memoria tramite abbonamento con Google One.

L’integrazione di OneDrive con l’app della Galleria di Samsung non è più disponibile da tempo per i nuovi utenti, mentre quelli con la sincronizzazione attiva non potranno più sfruttare questa funzionalità a partire dal prossimo 30 settembre 2026. L’ingresso di Google Foto potrebbe quindi coincidere con il giorno immediatamente successivo, anche se il colosso coreano non ha ancora annunciato ufficialmente questa integrazione né comunicato una data precisa.

I contenuti già sincronizzati con OneDrive non andranno perduti, poiché resteranno normalmente disponibili all’interno dell’app ufficiale di Microsoft. A venire meno, dunque, è soltanto l’integrazione e la gestione direttamente all’interno della Galleria Samsung, che accoglierà per l’appunto Google Foto. Questo cambiamento è particolarmente utile per chi utilizza attivamente entrambi i sistemi, dando la possibilità di gestire tutto da un unico spazio senza dover necessariamente passare da un’applicazione all’altra.

Samsung non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali su come funzionerà l’integrazione, né se sarà possibile gestire dalla Galleria tutte le principali funzioni legate al backup, come già detto, o se verrà modificato qualcosa prima del lancio della funzione. Il fatto che l’app Gallery Cloud Sync sia già stata aggiornata, però, punta il dito verso un rilascio relativamente vicino. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.