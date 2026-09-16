Se siete sempre affamati di informazioni riguardanti la batteria e l’autonomia del vostro smartphone Android, potreste dare uno sguardo a Vizo Battery: l’app è dedicata all’analisi della batteria, della ricarica e dei consumi, e arriva da uno sviluppatore italiano. Vediamo cosa può fare e come provarla gratuitamente.

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Vizo Battery: l’app italiana per conoscere tutti i dettagli su batterie e ricarica

Vizo Battery è un’app italiana pensata per offrire un’analisi più approfondita dei consumi energetici, della batteria e della ricarica. Permette di stimare salute e capacità della batteria nel tempo, confrontare caricabatterie attraverso le sessioni di ricarica, analizzare eventuali consumi anomali con Battery Detective, monitorare batteria e ricarica attraverso i widget e non solo.

L’app consente di misurare velocità di ricarica, corrente, tensione, potenza e temperatura in tempo reale, analizzare i consumi e consultare lo storico con grafici, avvisi e widget. Può anche essere utilizzata come screensaver di ricarica, per tenere sempre visibili le informazioni principali.

Per quanto riguarda i caricabatterie, Vizo può salvare le sessioni di ricarica reali e confrontare modelli e configurazioni, permettendo di consultare le varie statistiche. Con la funzione Battery Detective l’app può analizzare i consumi recenti usando i dati raccolti nelle ultime 12 ore, visualizzando il calo della batterie, i consumi medi, il tempo di schermo acceso/spento, individuare le app che consumano di più e non solo. I grafici consentono di avere informazioni chiare e a colpo d’occhio.

In più, l’app può fornire un punteggio Battery Care su 7 giorni, valutare stress di ricarica, calore e tempo trascorso a livello di carica elevati. Tutte le principali informazioni possono essere tenute sotto controllo in ogni momento sfruttando i widget (livello batteria, statistiche, abitudini di utilizzo, salute della batteria e altro). Le notifiche possono essere configurate per batteria scarica, soglie di ricarica, ricarica completa, temperatura, attività di ricarica e riepiloghi delle sessioni.

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Lato privacy, storico, statistiche, impostazioni dei widget e preferenze vengono memorizzati localmente sul dispositivo. L’app non richiede account, non include pubblicità, e sfrutta Firebase Analytics per statistiche d’uso generali.

Download Vizo Battery

Vizo Battery è disponibile sul Google Play Store, e potete scaricarla gratuitamente seguendo il badge qui in basso. La versione “base” è già priva di pubblicità, ma se volete qualche funzionalità in più potete acquistare una tantum la versione Pro (3,99 euro), così da sbloccare widget avanzati, storico esteso, notifiche e soglie avanzate, più personalizzazione e configurazioni widget illimitate. Per il download è richiesto almeno Android 7.0 Nougat.