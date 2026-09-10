Sul Google Play Store è disponibile Luply, una nuova applicazione per Android che permette di scambiare gli oggetti. L’app è nata dall’idea di Antonio Lombardo, docente di laboratorio di informatica che insegna all’Istituto Leonardo Da Vinci di Firenze, e prende in prestito meccanismi diventati familiari con altre app: unisce infatti l’esperienza di utilizzo di Tinder con il concetto di Vinted, mettendo al centro gli oggetti. Vediamo come funziona e come scaricarla.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Luply è la nuova app per lo scambio di oggetti senza soldi

Luply prova a riportare in auge una pratica antica, il baratto, declinandola in chiave contemporanea. Parliamo infatti di un’app per la “vendita” di oggetti, ma senza soldi, che sfrutta il meccanismo di Tinder: in poche parole, gli utenti fanno uno swipe sugli oggetti che interessano, e in caso di match può partire una chat diretta e l’incontro dal vivo per procedere allo scambio.

Rispetto ai normali marketplace di fatto non si compra e non si vende niente: si scambia soltanto. L’app è pensata per mettere in contatto chi possiede un oggetto che non utilizza più con qualcuno che ne ha bisogno, e che a sua volta ha qualcosa da offrire. Si tratta di un modo per liberare spazio in casa, ma anche per risparmiare e allungare la vita degli oggetti.

Previous Next Fullscreen

A sviluppare Luply è stato Antonio Lombardo, docente dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Firenze. L’app permette di pubblicare rapidamente gli oggetti, aggiungendo foto e descrizioni, scoprire nuovi scambi nelle vicinanze, chattare in tempo reale, organizzare lo scambio direttamente nell’app e persino di lasciare e ricevere recensioni dopo ogni scambio. Per scambiare basta pubblicare un oggetto, scoprire i prodotti vicini con lo swipe e mostrare interesse: se anche l’altra persona è interessata, nasce un match ed è possibile accordarsi via chat.

Download Luply

Luply per Android è disponibile gratuitamente sul Google Play Store, anche se in futuro potrebbero essere integrate funzionalità opzionali a pagamento per aiutare a mantenere l’infrastruttura dell’applicazione. Richiede dispositivi dotati di almeno Android 7.0 Nougat.

Se volete provare la nuova app non vi resta che seguire il badge qui in basso.