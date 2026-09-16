OPPO ha iniziato a svelare i primi dettagli del proprio nuovo smartwatch, Watch S2, in vista del debutto ufficiale fissato ora al 22 settembre.

Dai primi elementi trapelati, l’obiettivo dichiarato resta chiaro: puntare su un dispositivo sottile, leggero e utile per il monitoraggio quotidiano di salute e fitness.

Ricorderete il lancio del modello originale, quando l’OPPO Watch S era arrivato con una scocca spessa appena 8,9 mm e resistenza di livello militare; questa nuova generazione mantiene praticamente identiche quelle stesse dimensioni, segno di quanto quella formula fosse già stata azzeccata fin dall’inizio.

Il nuovo orologio è spesso appena 8,9 mm e pesa solo 34,4 g senza cinturino, quasi lo stesso peso del modello precedente. A questo si aggiungono colorazioni vibranti e alcune funzioni software che si preannunciano interessanti.

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FatMax, la nuova modalità per bruciare grassi

Una delle novità più rilevanti è una funzione chiamata FatMax, modalità dedicata proprio al consumo dei grassi. Il sistema calcola la propria zona di frequenza cardiaca personale per bruciare grassi in base a fattori come altezza, peso, età, sesso e livello di attività, per poi affinare progressivamente la stima man mano che l’orologio viene indossato con costanza; durante gli allenamenti, mostra addirittura in tempo reale quanti grammi di grasso si stanno bruciando.

Anche il monitoraggio della salute riceve un aggiornamento notevole. Il Watch S2 integra un comparto sensoristico solido, che copre ECG, temperatura del polso, ossigeno nel sangue e frequenza cardiaca; secondo OPPO, il sensore ottico gestisce le interferenze il 75% meglio rispetto al passato, mentre l’accuratezza della frequenza cardiaca durante l’esercizio fisico arriva al 98,8%.

Si tratta, in sostanza, di prendere ciò che il primo Watch S era già in grado di fare e renderlo più affidabile proprio nei momenti in cui il corpo è in movimento.

Sul fronte pratico, il dispositivo continua a supportare l’abbinamento a due dispositivi contemporaneamente, restando così connesso a due smartphone allo stesso tempo.

L’autonomia si preannuncia solida: fino a 10 giorni al massimo, circa 7 giorni con un uso normale e circa 4 giorni tenendo attivo lo schermo sempre acceso. È presente anche Watch Fluid Cloud, funzione capace di mostrare aggiornamenti in tempo reale su consegne di cibo, servizi di trasporto e navigazione.

Il debutto arriverà insieme a tutta la nuova gamma OPPO

Il Watch S2 non è l’unico prodotto che OPPO sta preparando per questo periodo: pochi giorni fa avevamo raccontato di come la serie Find X10 avesse ricevuto conferma ufficiale su colorazioni e tagli di memoria, proprio nello stesso comunicato in cui erano già emerse le tonalità del nuovo smartwatch.

La gamma OPPO Watch, del resto, continua a muoversi su più fronti paralleli: accanto alla linea S, pensata per un pubblico più ampio e un prezzo più accessibile, l’azienda mantiene anche la serie X di fascia più alta, capitanata dall’attuale Watch X3, con cassa in titanio di grado aerospaziale e batteria al silicio-carbonio, pensata per chi cerca materiali più pregiati e un’autonomia ancora superiore.

Prezzo e disponibilità

Il debutto di Oppo Watch S2 avverrà in Cina in contemporanea con la serie Find X10, e il dispositivo è già disponibile in preordine in tre colorazioni: Vibrant Orange, Misty Powder e Mountain Shadow Grey. Come già visto in passato, la scelta ricade ancora su un quadrante rotondo.

Per contestualizzare il posizionamento, l’OPPO Watch S originale era stato lanciato in Cina a ottobre 2025 a un prezzo di partenza di 1.499 yuan, prima di arrivare a livello globale all’inizio di quest’anno a circa 259 euro.

Il Watch S2 mantiene lo stesso approccio del predecessore, puntando su leggerezza, comfort e autonomia multi-giorno, affinando al tempo stesso il monitoraggio fitness e la precisione dei sensori.