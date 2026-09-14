OPPO sta scaldando i motori per il lancio di una nuova generazione della propria serie F in India, dopo giorni di teaser diffusi sui canali ufficiali dell’azienda; ora arriva la conferma definitiva che il debutto riguarderà due modelli distinti, con le prime immagini che svelano già l’aspetto estetico di entrambi prima ancora della presentazione ufficiale.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Trapelano colori e specifiche di F35 e F35 Pro

OPPO F35 e F35 Pro debutteranno in India il mese prossimo, a ottobre. La gamma comprenderà il modello standard OPPO F35 e la variante superiore OPPO F35 Pro, e sarà proposta in un totale di sei colorazioni: l’F35 Pro sarà disponibile nelle tonalità marrone, arancione e azzurro chiaro, mentre l’F35 standard arriverà in rosa, argento e viola.

Le immagini mostrano anche OPPO sperimentare trattamenti estetici diversi tra i due modelli, con un motivo floreale su una variante e una finitura che ricorda le onde su un’altra. L’India sarà il primo mercato a ricevere la serie F35, con altri mercati attesi in un secondo momento.

Separatamente, un report dello scorso mese aveva già affermato che OPPO stia preparando il lancio dell’F35 Pro con una batteria enorme da 10.000 mAh, la stessa capacità che avevamo già visto arrivare sul POCO X8 Power, lanciato in India appena una decina di giorni fa; lo stesso report suggeriva anche un prezzo indicativo attorno alle 45.000 rupie in India.

Al momento non esiste una conferma indipendente né sulle specifiche né sul prezzo, e questi dettagli vanno quindi trattati con la dovuta cautela. Se però la capacità della batteria riportata dovesse rivelarsi accurata, l’F35 Pro potrebbe emergere come rivale interessante non solo del POCO X8 Power, ma anche del Redmi Note 17 Pro Max, anch’esso atteso con una batteria da 10.000 mAh.

Una serie che continua a crescere sul mercato indiano

La serie F resta uno dei pilastri della strategia OPPO sul mercato indiano, storicamente pensata per offrire specifiche di fascia medio-alta a un prezzo più accessibile rispetto alla gamma Find e Reno; già a inizio settembre l’azienda aveva iniziato a diffondere i primi teaser ufficiali dell’F35 Pro, confermando esplicitamente proprio la batteria da 10.000 mAh come uno degli argomenti di marketing principali attorno a cui costruire l’attesa per il lancio.

Il ricorso a batterie sempre più capienti, del resto come stiamo assistendo ultimamente, non è certo un’esclusiva OPPO: negli ultimi mesi anche marchi come POCO e Xiaomi hanno iniziato a puntare su capacità ben oltre gli 8.000 mAh, sfruttando le nuove chimiche al silicio-carbonio per aumentare l’autonomia senza appesantire eccessivamente lo spessore dei propri smartphone.

OPPO dovrebbe svelare ulteriori dettagli sulla serie F35 man mano che ci si avvicinerà al debutto indiano previsto per ottobre. Vi terremo aggiornati.