Meta ha ufficializzato Meta One, il nuovo abbonamento unico che riunisce oltre 50 funzionalità premium per Instagram, WhatsApp, Facebook e Meta AI. Il servizio è già disponibile in tutto il mondo e promette limiti più generosi per gli strumenti di intelligenza artificiale.

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Cosa include l’abbonamento Meta One

I singoli pacchetti sperimentati negli ultimi mesi lasciano il posto a un unico contenitore: Meta One mette sotto lo stesso tetto Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus, con in aggiunta un accesso più ampio agli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Le funzionalità distribuite tra le varie piattaforme superano quota 50 e sono pensate per chi cerca maggiore libertà nella personalizzazione e nella creazione dei contenuti.

Il cuore del progetto resta Meta AI, che continuerà a essere disponibile gratuitamente per tutti. Il nuovo abbonamento si rivolge invece a chi vuole andare oltre, con più generazioni di immagini e video basate sui modelli Muse, un utilizzo più intenso di Restyle nelle Storie di Instagram, effetti vocali e strumenti creativi aggiuntivi. Per il pubblico generalista i piani sono due: Core, a 6,99 euro al mese, che raccoglie le funzioni già presenti nei singoli abbonamenti con limiti AI ampliati; e Premium, a 20,99 euro al mese, che alza ulteriormente il tetto per la creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale.

I numeri della fase di introduzione graduale fanno ben sperare l’azienda: tra i piani lanciati in precedenza sono già stati raggiunti 15 milioni di abbonamenti e prove. Secondo Meta, nei test iniziali più della metà degli abbonati ai bundle ha utilizzato sia le funzioni AI sia quelle di personalizzazione, e proprio Restyle e gli effetti vocali si sono rivelati tra i motivi principali che hanno spinto le persone a pagare.

I piani per creator e aziende

Meta One guarda anche oltre l’uso quotidiano: l’azienda ha costruito una scala di piani dedicata a creator e imprese che vogliono gestire più facilmente la propria presenza sulle piattaforme. Si parte da Essential, a 16,99 euro al mese, che comprende strumenti per costruire la propria identità online, un accesso più ampio a Meta Business Agent su WhatsApp e alcune funzioni avanzate legate alla verifica e alla protezione dell’identità sui social.

Si sale poi ad Advanced, 54,99 euro al mese, che aggiunge strumenti di pubblicazione più evoluti come la programmazione delle Storie fino a 30 in anticipo, i link nei post e nei Reel organici, analytics esportabili e informazioni più approfondite sul proprio pubblico; non mancano funzioni che consentono a più membri di un team di accedere a un singolo account senza condividere la password. Per le attività più grandi restano infine Expert e Max, con prezzi di partenza rispettivamente di 169 e 549 euro al mese: includono tutto ciò che offrono i livelli inferiori, con limiti di utilizzo ancora maggiori e la massima capacità di Meta Business Agent, pensata per team che gestiscono profili o attività su larga scala.

Gli abbonamenti singoli restano, con Edits Plus in arrivo

Chi non fosse convinto dall’idea di un pacchetto unico può comunque continuare a scegliere i singoli servizi, che restano attivi e continueranno a offrire funzionalità esclusive per le rispettive app. Instagram Plus, a 2,99 euro al mese, ha recentemente introdotto nuovi font personalizzati per messaggi e Storie, le notifiche quando determinate persone visualizzano una Storia e le anteprime dei messaggi diretti. WhatsApp Plus, a 2,49 euro al mese, punta sulla personalizzazione dell’app e sulla gestione delle conversazioni: in arrivo maggiore spazio per i backup delle chat e dei contenuti multimediali e le Focus Schedules, che permettono di silenziare o nascondere determinate chat secondo una pianificazione. Chiude il cerchio Facebook Plus, a 2,99 euro al mese, con strumenti di personalizzazione, funzioni aggiuntive per i Reel e interazioni dedicate ai contenuti come i super cuori.

Meta ha comunque confermato l’intenzione di estendere progressivamente il servizio ad altri prodotti, tra cui Edits e gli occhiali dotati di intelligenza artificiale. Per l’app di editing video arriverà Edits Plus, che includerà più spazio cloud per i progetti e un assistente AI capace di analizzare gli insight di Instagram e generare idee per i contenuti. Piani, vantaggi, prezzi e disponibilità possono variare a seconda della regione, dell’app e del tipo di account, e le funzionalità accessibili vengono mostrate durante il processo di abbonamento.

C’è poi il capitolo degli investimenti: contestualmente al lancio, Meta ha alzato il limite inferiore delle previsioni di spesa in conto capitale a 135-145 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 125-145 miliardi, a conferma di quanto l’infrastruttura AI continui a crescere. Meta One rappresenta quindi il tentativo diretto di monetizzare questi investimenti attraverso un modello in abbonamento. Se i piani più avanzati sono chiaramente rivolti all’utenza professionale, resta aperta la questione di quante funzioni, nel tempo, migreranno dal piano gratuito a quello a pagamento.