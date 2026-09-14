Continuiamo a seguire con interesse il lavoro degli sviluppatori di Samsung volto all’ottimizzazione di One UI 9 per i vari device dell’azienda coreana.

Dopo avere fatto il suo esordio ufficiale a bordo di Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, la nuova interfaccia di Samsung basata su Android 17 si appresta a sbarcare su tanti altri dispositivi, inclusi quelli della serie Samsung Galaxy S24, per i quali nelle scorse ore è stata rilasciata la seconda versione beta.

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Le novità di One UI 9 beta 2 per Samsung Galaxy S24

Così com’è già avvenuto per la serie Samsung Galaxy S25 e per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, la seconda beta di One UI 9 non porta con sé soltanto miglioramenti vari e la risoluzione di qualche bug ma anche alcune delle funzionalità IA che hanno fatto il proprio esordio quest’anno su Samsung Galaxy S26 e sui pieghevoli lanciati dal produttore coreano a luglio.

Ci riferiamo, in particolare, a Call Brief, ossia una funzione che durante una chiamata mostra automaticamente sullo schermo informazioni contestuali ed eventi correlati e a Now Nudge, che analizza lo schermo in tempo reale per suggerire azioni tempestive.

Ed ancora, con la beta 2 della nuova interfaccia vengono introdotte anche My FanCam, che consente di seguire automaticamente una persona specifica in un’inquadratura e di tenerla centrata dopo aver registrato il video e le schede personalizzate in Now Brief, che consentono di creare briefing giornalieri con le informazioni di proprio interesse.

Ricordiamo che il programma beta per la serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe continuare ancora per diverse settimane mentre il rilascio dell’aggiornamento alla versione stabile dovrebbe essere in programma per la fine dell’anno. Staremo a vedere.