Dopo l’esordio ufficiale su Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, la nuova interfaccia One UI 9 si prepara a sbarcare sugli altri device dell’azienda coreana.
Negli ultimi giorni il team di sviluppatori di Samsung ha dato una vera e propria accelerata ai lavori di ottimizzazione dell’interfaccia, rilasciando le prime versioni beta per numerosi dispositivi, offrendoci così la possibilità di scoprire quali novità porterà con sé.
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Scoperta un’altra piccola novità di One UI 9
Tra le novità che One UI 9 porta con sé troviamo anche Call Brief, una funzione che durante una chiamata mostra automaticamente informazioni contestuali ed eventi correlati direttamente sullo schermo.
Un esempio pratico delle potenzialità di questa funzionalità ci viene offerto dalla beta 7 di One UI 9 per la serie Samsung Galaxy S26, con la quale si arricchisce di un’interessante informazione: così come viene riportato da S M A Sithick su X, infatti, nel momento in cui si chiama un numero internazionale, Call Brief mostra il fuso orario locale del chiamante e quello del destinatario.
Non si tratta di certo di una novità rivoluzionaria ma è comunque una funzione comoda quella che consente agli utenti di non avere la necessità di aprire Google per controllare il fuso orario del destinatario di una telefonata (per evitare di disturbarlo) prima di avviare la chiamata (l’ora locale dell’interlocutore viene visualizzata anche nel momento in cui si compone un numero internazionale).
Probabilmente tale funzionalità sarà disponibile non solo per la serie Samsung Galaxy S26 ma anche per gli altri device che potranno contare su Call Brief.