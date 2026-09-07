Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic: il popolare produttore, infatti, nelle scorse ore ha dato il via al rilascio della prima versione beta di One UI 9 Watch per questi due orologi.

Da diverse settimane il team di sviluppatori del colosso coreano è al lavoro per ottimizzare la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda per i vari dispositivi di Samsung e negli ultimi giorni ha dato una seria accelerata, avviando i programmi beta pubblici per tanti device.

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Prima beta di One UI 9 Watch per Samsung Galaxy Watch6

Dato che Samsung ha già avviato i programmi beta di One UI 9 Watch per Samsung Galaxy Watch8, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra, non c’è da stupirsi se sia arrivato anche per i modelli del 2023 il momento di assaggiare la nuova versione dell’interfaccia.

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Tarun Vats su X, la beta di One UI 9 Watch per gli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch6 è stata rilasciata in Corea del Sud.

Queste sono, in particolare, le versioni software dei vari modelli:

Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) -> R93xXXU2ZZI1

Samsung Galaxy Watch 6 (44 mm) -> R94xXXU2ZZI1

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) -> R95xXXU2ZZI1

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47mm) -> R96xXXU2ZZI1

Nei prossimi giorni il programma beta dovrebbe essere avviato anche in alcuni altri mercati (Regno Unito, Germania, Polonia, India e Stati Uniti) mentre per il rilascio dell’aggiornamento a livello globale della nuova interfaccia, basata su Wear OS 7, probabilmente bisognerà avere pazienza ancora per qualche mese. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.