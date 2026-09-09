Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano, per i vari device dell’azienda.
Nelle scorse ore è stata rilasciata la seconda beta per la serie Samsung Galaxy S25, con la quale tali smartphone hanno ottenuto 4 nuove funzionalità del pacchetto Galaxy AI e la stessa cosa è avvenuta anche per gli smartphone pieghevoli di Samsung dello scorso anno.
Ebbene sì, il colosso coreano ha rilasciato la seconda beta di One UI 9 per i Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, arricchendo l’esperienza software con 4 chicche che hanno fatto il proprio esordio all’inizio dell’anno sulla serie Samsung Galaxy S26 o alla fine di luglio su Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.
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Le novità di One UI 9 per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7
Il rilascio della seconda versione beta di One UI 9 è partito per i modelli commercializzati in Corea del Sud, per poi estendersi anche a quelli relativi agli altri Paesi in cui il programma di test pubblico è stato avviato.
Tra le novità introdotte vi sono le seguenti quattro funzionalità IA:
- Call Brief, funzione che durante una chiamata mostra automaticamente informazioni contestuali ed eventi correlati direttamente sullo schermo
- My FanCam, che consente di seguire automaticamente una persona specifica in un’inquadratura e di centrarla dopo aver registrato il video
- Now Nudge, che analizza lo schermo in tempo reale per suggerire azioni tempestive
- le schede personalizzate in Now Brief, che consentono di creare briefing giornalieri personalizzati con le informazioni di proprio interesse da alcune app
Ma le novità per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 non finiscono qui, in quanto nel changelog ufficiale sono indicati anche i fix per alcuni bug e miglioramenti vari:
- Fixed Bixby Vision translation errors
- Improved temporary crashing in the Contacts app
- Improved WiFi connection dropouts
- Fixed an issue where 15x zoom did not work when Video mode > Zoom max was set
- Fixed an issue where only the cover screen was displayed and the main screen did not appear when the cover was opened
- Fixed an issue where the gaming controller would not connect
La versione stabile di One UI 9 dovrebbe essere rilasciata per tutti gli utenti entro la fine del 2026. Staremo a vedere.