Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano, per i vari device dell’azienda.

Nelle scorse ore è stata rilasciata la seconda beta per la serie Samsung Galaxy S25, con la quale tali smartphone hanno ottenuto 4 nuove funzionalità del pacchetto Galaxy AI e la stessa cosa è avvenuta anche per gli smartphone pieghevoli di Samsung dello scorso anno.

Ebbene sì, il colosso coreano ha rilasciato la seconda beta di One UI 9 per i Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, arricchendo l’esperienza software con 4 chicche che hanno fatto il proprio esordio all’inizio dell’anno sulla serie Samsung Galaxy S26 o alla fine di luglio su Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra.

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Le novità di One UI 9 per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

Il rilascio della seconda versione beta di One UI 9 è partito per i modelli commercializzati in Corea del Sud, per poi estendersi anche a quelli relativi agli altri Paesi in cui il programma di test pubblico è stato avviato.

Tra le novità introdotte vi sono le seguenti quattro funzionalità IA:

Call Brief , funzione che durante una chiamata mostra automaticamente informazioni contestuali ed eventi correlati direttamente sullo schermo

, funzione che durante una chiamata mostra automaticamente informazioni contestuali ed eventi correlati direttamente sullo schermo My FanCam , che consente di seguire automaticamente una persona specifica in un’inquadratura e di centrarla dopo aver registrato il video

Now Nudge , che analizza lo schermo in tempo reale per suggerire azioni tempestive

le schede personalizzate in Now Brief , che consentono di creare briefing giornalieri personalizzati con le informazioni di proprio interesse da alcune app

Ma le novità per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 non finiscono qui, in quanto nel changelog ufficiale sono indicati anche i fix per alcuni bug e miglioramenti vari:

Fixed Bixby Vision translation errors

Improved temporary crashing in the Contacts app

Improved WiFi connection dropouts

Fixed an issue where 15x zoom did not work when Video mode > Zoom max was set

Fixed an issue where only the cover screen was displayed and the main screen did not appear when the cover was opened

Fixed an issue where the gaming controller would not connect

La versione stabile di One UI 9 dovrebbe essere rilasciata per tutti gli utenti entro la fine del 2026. Staremo a vedere.