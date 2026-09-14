Dopo il redesign generale dell’app distribuito ad aprile (ma ufficializzato a maggio) e del più recente rollout della nuova interfaccia utente colorata per i pass, sembra che le novità estetiche per Google Wallet non siano ancora finite.

Pare infatti che Google stia lavorando per mettere a punto una nuova interfaccia a schede impilate per la sezione relativa alle carte di pagamento del portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android. Inoltre, il colosso di Mountain View presto potrebbe lanciare l’app dedicata per iOS, lanciando la sfida a Apple Wallet. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Wallet: in arrivo una modifica alla sezione delle carte di pagamento

Stando ad alcune segnalazioni online, pare che Google stia sperimentando un nuovo design per la sezione di Google Wallet dedicata alle carte di pagamento, andando oltre rispetto al design attuale che propone tutte le carte all’interno di un carosello a scorrimento orizzontale.

Il nuovo design (via Reddit e via X), invece, dovrebbe proporre le carte “impilate” in verticale e andrebbe sostanzialmente a pareggiare lo stile proposto da Apple Wallet su iPhone, migliorando la fruibilità del servizio per coloro che utilizzano più carte di pagamento (dato che risulta visibile in questo modo una porzione più ampia della carta non selezionata).

Non sappiamo ancora se e quando Google possa decidere di implementare questa novità che sembra essere attualmente in fase di test con un numero ristretto di utenti. Vi aggiorneremo nel momento in cui dovessero emergere segnalazioni di un rollout più ampio.

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In arrivo l’app dedicata per iPhone per sfidare Apple Wallet?

Sopra abbiamo menzionato Apple Wallet per quanto concerne la somiglianza del nuovo design in fase di test con quello proposto dal portafoglio digitale di Apple: a quanto pare, Google sta anche lavorando per far sì che Google Wallet possa rivaleggiare con Apple Wallet direttamente sugli iPhone.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, negli ultimi mesi alcune app di sistema quali Quick Share Extension e Google Play Services includevano porzioni di codice con espliciti riferimenti a Google Wallet e iOS.

Attualmente, gli utenti della Mela morsicata possono gestire i propri abbonamenti sul portafoglio digitale del colosso di Mountain View esclusivamente tramite la versione Web ma le cose potrebbero cambiare con un’app dedicata (che manca da anni su iPhone).

Apple ha “aperto” l’accesso al chip NFC alle app di terze parti con iOS 18 e quindi, in teoria, qualora Google Wallet sbarcasse come app ufficiale sugli iPhone potrebbe offrire il supporto ai pagamenti contactless sfruttando il chip NFC degli iPhone.

Mai come in questo caso è però doveroso sottolineare il fatto che, allo stato attuale, si tratta di poco più che congetture: gli indizi non confermano l’esistenza di un’app dedicata per iPhone ma comunque qualcosa in cantiere c’è; emergeranno sicuramente nuovi dettagli dalle prossime versioni di queste app di sistema.

Come scaricare o aggiornare l’app

Google Wallet è pre-installata su molti smartphone Android e può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile tramite il badge sottostante.