Torniamo ad occuparci di Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, perché Google sta distribuendo su scala globale una novità prettamente estetica per l’app.

Dopo il redesign generale dell’app distribuito ad aprile e poi ufficializzato a maggio durante il Google I/O 2026, il colosso di Mountain View ha rivisto il design dei singoli pass, adesso decisamente più in linea con i canoni del Material 3 Expressive. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Wallet fa il pieno di colori col nuovo redesign

Nel mese di marzo è emerso che Google stesse lavorando per modificare profondamente l’interfaccia utente di Google Wallet, andando oltre rispetto al redesign che è stato distribuito agli utenti a partire da aprile.

I lavori in corso dell’epoca suggerivano che, in futuro, l’interfaccia utente dei singoli pass sarebbe diventata molto più colorata e in linea con i canoni del Material 3 Expressive.

Questo ulteriore redesign ha iniziato a raggiungere i primi utenti a metà agosto ma solo ora, praticamente a un altro mese di distanza, queste novità sembrano effettivamente essere in rollout per tutti.

Come cambia l’interfaccia dei pass

Al posto del vecchio design che proponeva una tessera rettangolare poggiata sullo sfondo in palette coi colori dinamici e col tema (chiaro/scuro) del dispositivo, il nuovo design prevede tessere “a tutto schermo”.

Lo sfondo della pagina è quello che in precedenza pervadeva il rettangolo dedicato alla tessera, con l’elemento grafico eventuale (per le tessere personalizzate) proposto subito sotto al nome del pass. In alto è presente il logo della realtà che ha emesso il pass.

Nella schermata delle impostazioni è possibile aggiungere un nickname per la tessera e regolarne le impostazioni; per i pass creati manualmente dall’utente, invece, dalle impostazioni è possibile modificare tutti i campi esistenti o aggiungerne di nuovi.

La seguente immagine mostra invece la differente gestione dei pass relativi a biglietti, prenotazioni e titoli di viaggio con la vecchia interfaccia e con la nuova interfaccia colorata, decisamente più ricca (presenta anche una immagine della città di destinazione).

Coloro che non sopportano questo redesign, possono tornare a quello precedente semplicemente effettuando un tap sull’icona collocata in alto a destra (accanto alla stellina per aggiungere il pass ai preferiti).

Come anticipato, questo redesign è in rollout per tutti gli utenti Android che utilizzano Google Wallet: nel caso in cui non l’abbiate ancora ricevuto, vi consigliamo di controllare che sul vostro smartphone sia installata la più recente versione dell’app.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Google Wallet è pre-installata su molti smartphone Android e può essere scaricata (o aggiornata) attraverso il Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile tramite il badge sottostante.