Senza dubbio Google TV rappresenta una soluzione di tutto rispetto se si cerca una piattaforma per la visione di contenuti in streaming mentre il discorso è un po’ diverso se parliamo di gaming.

Sempre più persone hanno deciso di prendere in considerazione la possibilità di giocare comodamente sedute sul divano e con un ampio schermo ma, nonostante ciò, ad oggi il colosso di Mountain View non è ancora riuscito a sfruttare le potenzialità della sua piattaforma per capitalizzare questo nuovo trend.

Ebbene, qualche progresso in tal senso potrebbe essere in cantiere.

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Una novità di Google TV per il gaming

Dall’analisi del codice della versione 4.39.4903.975565386.7-release dell’app Google TV sono emersi degli interessanti riferimenti a “Gamepad“ e “Joystick“ ed inevitabilmente ciò spinge a ritenere che il colosso di Mountain View abbia finalmente deciso di impegnarsi anche per quanto riguarda le funzionalità gaming della sua piattaforma.

Anche la stringa “GamingRemoteFeature__enable_gamepad“ sembra confermare che il team di Google stia preparando una versione specifica per i videogiochi del tipo di telecomando touchscreen che l’app offre già per navigare nell’interfaccia utente della TV.

Del resto, di recente il colosso di Mountain View ha introdotto una nuova modalità gamepad virtuale per gli smartphone pieghevoli in Android 17 e qualcosa di simile potrebbe avvenire anche per Google TV.

Pur non trattandosi di un’idea originale, essendovi già diverse applicazioni che offrono un sistema di controllo di questo tipo, l’introduzione di un’opzione simile per i giochi su Google TV rappresenterebbe comunque un passo in avanti per la piattaforma.

Resta da capire come il colosso di Mountain View potrebbe risolvere il problema principale, ossia i processori poco potenti che alimentano la maggior parte dei dispositivi Google TV e Android TV e che, pertanto, potrebbero non essere in grado di garantire un’esperienza di gioco piacevole.