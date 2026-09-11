Google potrebbe avere in cantiere un nuovo dispositivo indossabile da lanciare a breve sul mercato, almeno ciò quanto suggerisce la recente apparizione di un misterioso prodotto nel database dell’FCC.

Stando a quanto emerge dal database dell’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, infatti, un dispositivo del colosso di Mountain View ha ottenuto la relativa certificazione e potrebbe trattarsi di un modello basato su Wear OS, la piattaforma di Google pensata appositamente per i dispositivi indossabili.

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Cosa sappiamo del nuovo dispositivo di Google

Definito ufficialmente “Wireless Device”, il prodotto in questione è stato realizzato da Goertek, azienda già nota per la produzione di diverse generazioni di Google Pixel Buds.

Il nome del modello è “G8BL6” e rispecchia quello che è lo schema abituale del colosso di Mountain View per la denominazione dei propri dispositivi hardware mentre dall’etichetta elettronica emerge la presenza di uno schermo, con un metodo di accesso (tramite Impostazioni -> Sistema -> Informazioni normative) identico a quello utilizzato attualmente per accedere all’etichetta elettronica su Google Pixel Watch. Ciò suggerirebbe la presenza di Wear OS, un’ipotesi che pare rafforzata dal modo in cui l’Android Debug Bridge (ADB) è stato utilizzato durante il processo di test.

Per quanto riguarda la connettività, questo dispositivo è dotato di Bluetooth LE (con una “Metal frame Antenna”) e il Global Navigation Satellite System.

Probabilmente G8BL6 è un fitness tracker di Google con sistema operativo Wear OS, anche se l’assenza della connettività Wi-Fi è curiosa. Resta da capire se si tratti del misterioso dispositivo visto nelle scorse settimane in una pubblicità di Google Pixel 11:

A breve dovremmo saperne di più.