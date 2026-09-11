Sono diverse le novità Samsung che ancora devono arrivare in questa ultima parte del 2026. Dopo Galaxy S26 FE, sono attesi tablet (Galaxy Tab S12+ e Tab S12 Ultra), ma anche tracker (Galaxy SmartTag3) e wearable: tra questi, oltre a Galaxy Fit4 (oggetto di rumor) troviamo le Samsung Galaxy Buds On, nuove cuffie true wireless dal design inedito per il produttore. In queste ore sono spuntate interessanti novità che ci permettono non solo di confermare il design delle nuove cuffie a clip, ma anche di scoprire diverse funzionalità: andiamo a scoprirle insieme.

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Design e funzionalità delle Samsung Galaxy Buds On grazie all’app Buds Manager

Le Samsung Galaxy Buds On sono state protagoniste di diverse anticipazioni in queste ultime settimane: conosciute con il nome interno di Galaxy Able, sono cuffie a clip con due sezioni arrotondate collegate da un piccolo archetto (probabilmente in silicone). Il design è studiato per avvolgere il padiglione auricolare invece di inserirsi nel canale uditivo come avviene con i modelli tradizionali true wireless.

La sezione arrotondata dovrebbe essere posizionata in prossimità del canale uditivo per indirizzare il suono verso l’orecchio, mentre quella piatta poggerebbe dietro il padiglione auricolare, contribuendo a mantenere la stabilità durante l’utilizzo. Lo scorso luglio abbiamo visto qualche immagine che ci ha mostrato le forme, e stavolta possiamo avere qualche dettaglio in più spulciando all’interno dell’app Galaxy Buds Manager.

In base a quanto emerso, le Galaxy Buds On supporteranno le gesture introdotte con Galaxy Buds4 e Galaxy Buds4 Pro, che consentono di muovere la testa su e giù o a sinistra e a destra per rispondere o rifiutare le chiamate, mentre non potranno contare sull’Audio a 360° e a quanto pare sulla cancellazione attiva del rumore (o perlomeno non sembra essercene traccia per ora). Le anticipazioni parlano poi di una nuova funzionalità chiamata Auto Volume: secondo quanto riportato, questa dovrebbe aumentare il volume negli ambienti rumorosi e riportarlo al livello precedente quando il rumore diminuisce. Con Volume Boost, invece, dovrebbe essere possibile forzare le cuffie a riprodurre un suono dal volume più alto.

Le immagini evidenziano anche la facoltà di attivare l’assistente virtuale preferito, come Gemini o Bixby, attraverso la voce o con un tocco. Dovrebbe esserci pure la possibilità di registrare nuove note vocali con un gesto, consentendo di annotare le proprie idee in pochi istanti: queste registrazioni potrebbero inoltre essere trascritte, e gli argomenti potrebbero essere approfonditi attraverso ricerche di Bixby. Questo dovrebbe richiedere almeno la One UI 8.5 sullo smartphone collegato.

Approfondendo le funzionalità dell’app, spunta poi una novità per mettere in pausa i contenuti multimediali quando si dorme. A quanto pare, le cuffie potranno interrompere automaticamente musica, podcast o altro non appena lo smartphone rileva che l’utente si è addormentato. In questo caso viene richiesta almeno la One UI 9.0 basata su Android 17.

Queste Samsung Galaxy Buds On potrebbero costituire la scelta ideale per chi non ama le cuffie in-ear, e potrebbero risultare una sorta di modello successore delle Galaxy Buds Live (che non hanno mai ottenuto una versione 2.0). Le indiscrezioni puntano su un lancio durante il quarto trimestre 2026, quindi potrebbe non mancare molto al debutto.

Sareste interessati a cuffie con questo formato, o siete abituati a qualcosa di più “tradizionale”?

In copertina Samsung Galaxy Buds Live