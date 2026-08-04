Samsung sembra ormai pronta ad ampliare la propria offerta di dispositivi indossabili dedicati al fitness con un nuovo modello economico. A oltre due anni dal debutto del Galaxy Fit3, sono infatti emerse nuove informazioni che confermano l’esistenza del Samsung Galaxy Fit4, smartband che raccoglierà l’eredità del modello attuale e che, almeno a giudicare da quanto trapelato finora, punterà sulla continuità piuttosto che su una rivoluzione del design.

Le indiscrezioni arrivano da una documentazione tecnica e da una prima immagine del dispositivo, elementi che suggeriscono come lo sviluppo del nuovo fitness tracker sia ormai in una fase piuttosto avanzata.

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Samsung Galaxy Fit4 è apparso nella documentazione ufficiale

La nuova smartband è stata individuata con il numero di modello SM-R391, identificativo che in alcuni documenti viene esplicitamente associato alla dicitura FIT4, confermando di fatto il nome commerciale del dispositivo.

Oltre ai riferimenti presenti nella documentazione, è emersa anche un’immagine che mostra la parte posteriore del fitness tracker, che evidenzia un dispositivo estremamente simile all’attuale Galaxy Fit3, con poche differenze estetiche visibili e un design che sembra mantenere la stessa filosofia della generazione precedente.

Questa scelta non sorprende particolarmente, Galaxy Fit3 ha introdotto un importante aggiornamento estetico rispetto al Galaxy Fit2 e Samsung potrebbe aver deciso di consolidare quel linguaggio stilistico, concentrando le novità soprattutto sull’hardware interno.

Le informazioni trapelate permettono di scoprire anche alcuni dettagli tecnici, il Galaxy Fit4 dovrebbe supportare il Bluetooth Low Energy (BLE) per garantire consumi ridotti durante la sincronizzazione con lo smartphone.

Sul fronte dei sensori, la documentazione fa riferimento al Goodix GH3036, un modulo progettato specificamente per dispositivi indossabili a basso consumo energetico; si tratta di un sensore ottico dedicato alla rilevazione della frequenza cardiaca attraverso la tecnologia PPG (fotopletismografia), utilizzata anche per il monitoraggio continuo del sonno e di altri parametri biometrici.

La presenza di questo componente lascia intendere che Samsung continuerà a puntare sulle funzionalità dedicate al benessere quotidiano, mantenendo il fitness tracking al centro dell’esperienza d’uso. Al momento non sono ancora emerse informazioni dettagliate sulle specifiche complete del dispositivo, motivo per cui resta difficile capire quanto sarà significativo l’aggiornamento rispetto al Galaxy Fit3.

Tra le funzionalità che molti utenti sperano di vedere debuttare figurano il GPS integrato, utile per registrare le attività sportive senza dipendere dallo smartphone, e il supporto ai pagamenti tramite NFC, due caratteristiche che renderebbero decisamente più completa la smartband pur rimanendo in una fascia di prezzo accessibile.

Naturalmente, almeno per ora, si tratta soltanto di ipotesi e sarà necessario attendere ulteriori indiscrezioni o l’annuncio ufficiale di Samsung per capire quali saranno le reali novità.

Anche le tempistiche sembrano combaciare con il possibile arrivo del nuovo modello, il Galaxy Fit3 è stato presentato nel febbraio 2024, segnando il ritorno della serie dopo quasi quattro anni; con oltre due anni trascorsi dall’ultimo aggiornamento della gamma, il 2026 appare il momento ideale per introdurre un successore che mantenga viva la linea di fitness tracker economici dell’azienda, soprattutto considerando la crescente concorrenza nel segmento delle smartband.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli su specifiche tecniche, autonomia, display e prezzo del samsung Galaxy Fit4, chiarendo quanto il nuovo modello riuscirà a distinguersi dal suo predecessore.