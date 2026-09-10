Chi si aspettava un lancio in compagnia di Galaxy S26 FE è rimasto deluso, ma ormai non dovrebbe comunque mancare molto al debutto di Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra. I due tablet Android sono oggi protagonisti di nuove anticipazioni, che ci permettono di scoprire non solo le colorazioni e le principali differenze lato design, ma anche i presunti prezzi europei.

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Nuove immagini in alta definizione per Samsung Galaxy Tab S12+ e Tab S12 Ultra

Non è la prima volta che spuntano indiscrezioni e anticipazioni su Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra, che andranno a costituire la prossima generazione di tablet di punta del produttore. Come già capitato, non dovrebbe infatti esserci la versione “standard”, ma solo le “Plus” e “Ultra”.

I due tablet Android di Samsung sono immortalati nei nuovi render di alta qualità pubblicati da Ytechb: entrambi i modelli dovrebbero arrivare nelle colorazioni Gray e Silver, entrambe proposte nelle immagini. Sin dal primo sguardo possiamo subito notare le principali differenze: Galaxy Tab S12 Ultra offre cornici più sottili rispetto a Galaxy Tab S12+, anche se pure quest’ultimo può contare su bordi contenuti; come conseguenza, il modello Ultra offre una fotocamera anteriore con un piccolo notch (un po’ come già avvenuto lo scorso anno con Galaxy Tab S11 Ultra), mentre il modello Plus la integra nella cornice superiore.

La terza differenza si nota nella parte posteriore: su Galaxy Tab S12 Ultra c’è una fotocamera in più, incastonata direttamente nella scocca subito al di sotto dell’altra. Dalle immagini possiamo anche dedurre che entrambi i tablet offriranno il supporto alla S Pen, che dovrebbe essere proposta direttamente nella confezione.

Galaxy Tab S12+

Galaxy Tab S12 Ultra

In base a quanto sappiamo, entrambi dovrebbero disporre di uno schermo Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, con Galaxy Tab S12 Ultra che dovrebbe arrivare a una diagonale da ben 14,6 pollici. Il modello di punta dovrebbe poi offrire il SoC MediaTek Dimensity 9500, affiancato da 12 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna, e la stessa batteria del predecessore (11.600 mAh con ricarica rapida da 45 W). Attese varianti Wi-Fi e Wi-Fi + 5G per entrambi.

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I (presunti) prezzi europei salgono: che cifre!

Come promesso, veniamo ora alla questione prezzi. In base a quanto riportato da Winfuture, troviamo purtroppo dei prevedibili aumenti rispetto ai modelli precedenti: Samsung Galaxy Tab S12+ dovrebbe partire da 1299 euro con la versione da 12-256 GB, mentre Galaxy Tab S12 Ultra dovrebbe partire da 1539 euro (sempre per la versione da 12-256 GB).

Ecco i prezzi europei trapelati nel dettaglio:

Samsung Galaxy Tab S12+: 12-256 GB Wi-Fi – 1299 euro 12-512 GB Wi-Fi – 1499 euro 12-256 GB 5G – 1449 euro 12-512 GB 5G – 1649 euro

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: 12-256 GB Wi-Fi – 1539 euro 12-512 GB Wi-Fi – 1739 euro 12-256 GB 5G – 1689 euro 12-512 GB 5G – 1889 euro



Per confronto, lo scorso anno Samsung ha commercializzato Galaxy Tab S11 a partire da 899 euro e Galaxy Tab S11 Ultra a partire da 1339 euro. Per quest’ultimo stiamo parlando di un rincaro di 200 euro tondi tondi (sempre se le cifre saranno confermate). Come mai questi aumenti? Innanzitutto c’è da specificare che rispetto allo scorso anno stavolta si parte da una versione “Plus” e non “standard” del tablet. Poi c’è da considerare la crisi della RAM e delle memorie in generale, che sta colpendo ormai ogni settore. Ci aspettiamo del resto aumenti anche per la serie Samsung Galaxy S27, in arrivo nel primo trimestre 2027.

Ormai dovrebbe mancare poco al lancio di Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra: ci state facendo un pensierino, magari con l’idea di sfruttare qualche offerta di lancio per abbattere i prezzi?

In copertina Samsung Galaxy Tab S11 Ultra