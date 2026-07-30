Dopo le indiscrezioni emerse di recente, i prossimi auricolari wireless di Samsung tornano a far parlare di sé grazie a una nuova fuga di notizie che ne svela quello che dovrebbe essere il design definitivo. Le immagini, provenienti da un’applicazione Samsung e condivise in esclusiva dai colleghi di SamMobile, mostrano quelli che vengono indicati come Galaxy Buds On (o Galaxy Buds Able, il nome definitivo non è ancora certo), confermando un approccio completamente diverso rispetto agli attuali Galaxy Buds.

Se le immagini dovessero rivelarsi autentiche, Samsung sarebbe pronta a entrare nel segmento degli auricolari open-ear, una categoria sempre più popolare e già presidiata da diversi produttori.

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Le immagini mostrano un design a clip che avvolge l’orecchio per i futuri Galaxy Buds On/Able

Le illustrazioni ritraggono gli auricolari sia singolarmente che in coppia, nonché la relativa custodia di ricarica, l’elemento che salta subito all’occhio è il particolare design a clip, studiato per avvolgere il padiglione auricolare invece di inserirsi nel canale uditivo come avviene con i tradizionali auricolari true wireless.

Ogni auricolare sembra essere composto da due moduli collegati da un braccio ricurvo, da un lato è presente una parte arrotondata, caratterizzata da un dettaglio decorativo lungo il bordo esterno, mentre dall’altro si trova un elemento più piatto e circolare, anch’esso rifinito da un design decorativo.

Stando alle immagini, il modulo arrotondato sarebbe posizionato in prossimità del canale uditivo per indirizzare il suono verso l’orecchio, mentre quello piatto poggerebbe dietro il padiglione auricolare, contribuendo a mantenere stabile l’auricolare durante l’utilizzo.

Anche la custodia di ricarica compare nelle immagini trapelate e presenta un design piuttosto compatto, con un indicatore LED posizionato sulla parte frontale per mostrare lo stato della ricarica.

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Le indiscrezioni circolate in precedenza avevano suggerito che Samsung potesse adottare la tecnologia a conduzione ossea, ma queste nuove immagini sembrano raccontare una storia diversa.

Il design mostrato è infatti compatibile con quello dei cosiddetti auricolari Open Wireless Stereo (OWS), ovvero dispositivi a conduzione aerea che mantengono il canale uditivo completamente libero; in questo caso il suono non viene trasmesso attraverso le vibrazioni del cranio, come avviene nei prodotti a conduzione ossea, ma mediante tradizionali driver posizionati appena all’esterno dell’orecchio, orientati verso il canale uditivo.

Questo approccio permette di ascoltare musica, chiamate e contenuti audio continuando allo stesso tempo a percepire i rumori dell’ambiente circostante e la propria voce, una caratteristica particolarmente apprezzata durante l’attività sportiva, le passeggiate o gli spostamenti in città.

Samsung non sarebbe la prima azienda a scegliere questa soluzione, sul mercato sono già presenti modelli con un’impostazione simile di vari brand come Motorola, HUAWEI e Bose.

Al momento Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente i Galaxy Buds On/Able e non ha confermato né il nome commerciale né le specifiche tecniche degli auricolari. Le immagini emerse rappresentano comunque il primo sguardo piuttosto dettagliato sul dispositivo e sembrano confermare che l’azienda stia preparando un prodotto diverso rispetto alla tradizionale famiglia Galaxy Buds, puntando su una soluzione open ear destinata a chi desidera rimanere sempre consapevole di ciò che accade intorno.

Secondo le indiscrezioni, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, probabilmente insieme al Samsung Galaxy S26 FE, momento in cui saranno finalmente svelate tutte le caratteristiche tecniche, la tecnologia audio adottata e gli eventuali dettagli relativi a prezzo e disponibilità.