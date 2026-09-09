Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti, con aggiornamenti rilasciati con grande costanza, oltre che con funzionalità e applicazioni esclusive.

Un esempio di tale supporto software è rappresentato dalle app AR Doodle e Quick Measure, per le quali tuttavia il produttore ha deciso che è arrivato il momento di andare in pensione.

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Samsung abbandona le app AR Doodle e Quick Measure

Iniziando da Quick Measure, si tratta di un’applicazione lanciata dal colosso coreano diversi anni fa con l’obiettivo di offrire agli utenti uno strumento che, sfruttando le potenzialità della Realtà Aumentata, fosse in grado di misurare le dimensioni di un oggetto, calcolarne l’area, la lunghezza, la profondità e la distanza.

Ebbene, così come riportato da Tarun Vats su X, Samsung ha iniziato ad avvisare gli utenti che Quick Measure sarà abbandonata il 31 dicembre 2026. Ciò significa che dopo tale data l’app potrà continuare ad essere usata (da chi l’ha già scaricata) ma alcune funzioni potrebbero non essere più supportate e non saranno più possibili nuovi download.

Lo stesso destino toccherà all’app AR Doodle, soluzione che sfrutta la Realtà Aumentata per consentire agli utenti di disegnare virtualmente nell’aria utilizzando la fotocamera del telefono. Anche tale app sarà ufficialmente abbandonata il 31 dicembre 2026, con la possibilità di usarla oltre tale data solo per chi l’ha scaricata prima.

Con la diffusione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, le soluzioni AR sono andate perdendo sempre più interesse e la decisione di Samsung di abbandonare queste due app non dovrebbe stupire più di tanto.