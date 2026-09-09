La scorsa settimana, Google ha annunciato cinque nuove funzionalità per gli utenti Android che compongono l’Android Drop di settembre 2026: una delle cinque novità riguardava Gemini e la sua interazione con l’app Find Hub.

Con l’ultima aggiunta, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale ha guadagnato la capacità di salvare e ricordare la posizione degli oggetti appoggiandosi proprio al servizio di localizzazione del colosso di Mountain View che, nelle ultime ore, ha aggiornato l’app per introdurre la scheda Ricordati. Scopriamo tutti i dettagli.

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Find Hub si aggiorna con la novità dell’ultimo Android Drop

Google Find Hub, precedentemente noto in Italia come Funzioni Trova (e prima ancora come Trova il mio dispositivo), è un servizio molto utile per localizzare i nostri dispositivi e, dalla parte iniziale del 2025, anche per condividere la posizione con familiari e amici.

L’app ha recentemente ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 3.1.732-02, attualmente in fase di distribuzione graduale per gli utenti, che ha portato al debutto una terza scheda che affianca le già esistenti Dispositivi e Persone.

La nuova scheda si chiama Remembered (lett. “Ricordati”), accompagnata dall’icona di un segnalibro con la scintilla tipica delle funzioni IA, e si configura come luogo in cui trovare tutti i dispositivi per i quali l’utente chiede a Gemini di salvare una posizione sfruttando la novità dell’ultimo Android Drop.

Come potrete notare dalle immagini sottostanti (via 9to5Google), la nuova scheda include un menù che consente agli utenti di rivolgersi a Gemini per salvare la posizione di un oggetto o effettuare un inserimento manuale.

A questo punto, la pagina Aggiungi oggetto da ricordare chiederà all’utente di inserire il nome dell’oggetto e il luogo (stanza o area) dove è posizionato. Terminato l’inserimento, la scheda Ricordati presenterà il nuovo oggetto di cui Gemini sarà in grado di ricordare la posizione.

Nella scheda “dettagli oggetto” sarà possibile aggiungere poi una foto, modificare l’indirizzo o aggiungere nome, oltre a modificare i due parametri richiesti nella prima fase di inserimento.

Come aggiornare l’app

L’app Find Hub è pre-installata sui dispositivi Android dotati dei servizi Google e può essere aggiornata, come tutte le altre app, attraverso il Google Play Store: è sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.