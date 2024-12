Android e iOS sono spesso messi a confronto, essendo i due principali sistemi operativi mobili, con quote di mercato competitive. Se da un lato è comune vedere Apple ispirarsi alle funzionalità di Android, non si può negare che a volte riesca a perfezionarle, come nel caso di AirDrop, replicato solo di recente da Google con Quick Share. Un’altra funzione particolarmente apprezzata su iPhone è Handoff, e una versione simile per Android sta per essere rilasciata su più dispositivi.

Sebbene sincronizzare app e dati tra dispositivi Android sia semplice e veloce, la sincronizzazione in tempo reale necessaria per chiamate o contenuti video, come accade con Handoff di Apple, non era ancora disponibile. Tuttavia, da gennaio di quest’anno sono state avvistate nuove funzionalità avanzate di interconnessione tra dispositivi in sviluppo per i Pixel e altri smartphone Android. Questi aggiornamenti, anziché passare per le classiche release del sistema operativo, vengono distribuiti tramite Google Play Services, una scelta strategica per garantire uno standard uniforme e limitare l’interferenza dei vari produttori di dispositivi.

Le prime implementazioni su Google Pixel e Samsung (e non solo)

Le funzionalità di connessione tra dispositivi sono inizialmente state introdotte sui Pixel e sugli smartphone Samsung, partner privilegiato di Google. A settembre, il rollout è partito in modo limitato, con il supporto per la sincronizzazione delle notifiche: ad esempio, eliminando una notifica su uno dei dispositivi la rimuove automaticamente anche sugli altri. Ma il progetto di Google è molto più ampio: nel suo programma figurano funzioni come il casting delle videochiamate e la condivisione automatica della connessione Internet (simile all’Auto Hotspot di Samsung). È importante sottolineare che Quick Share, secondo Google, non fa parte di questa suite di strumenti, ma rimane una funzione separata.

La novità è che ora queste funzionalità stanno arrivando anche su altri smartphone Android, incluso Nothing Phone. Infatti, alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto una notifica da Google Play Services, che annunciava la disponibilità dei servizi di interconnessione tra dispositivi. La notifica includeva un’infografica che spiegava le nuove possibilità offerte e, tramite il pulsante “Come funziona”, è possibile accedere alla documentazione di supporto o alle impostazioni per configurare le funzionalità in questione.

Previous Next Fullscreen

Se non avete ancora ricevuto la notifica, potete verificare manualmente la disponibilità accedendo a Impostazioni > Google > Dispositivi connessi e condivisione > Servizi cross-device. Tutti i dispositivi collegati all’account Google saranno automaticamente raggruppati. Con questo aggiornamento in arrivo su una gamma sempre più ampia di dispositivi Android, anche gli utenti non Samsung o Pixel potranno presto beneficiare di un’esperienza simile a Handoff, inclusa la gestione delle videochiamate.