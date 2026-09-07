Uno smartphone con batteria da 6500mAh, ricarica SUPERVOOC 80W e un design che OPPO definisce “Dancing Aurora” solitamente non si trova a meno di 500€. Eppure c’è un modo per portarsi a casa OPPO Reno 15 5G con 512GB di storage e 8GB di RAM spendendo una cifra ben diversa da quella di listino. Il chipset Snapdragon 7 Gen 4 a 4nm, il comparto fotografico dedicato ai ritratti e la certificazione IP69 completano un pacchetto che, al prezzo giusto, diventa difficile da ignorare. Vediamo come approfittarne.



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Oppo reno 15 5g: aurora, snapdragon e fotocamera da content creator

Il design è il primo elemento che colpisce di OPPO Reno 15 5G. La finitura Dancing Aurora con vetro scolpito a freddo e frame in alluminio aerospaziale crea riflessi 3D che cambiano ad ogni angolazione, rendendo la colorazione Twilight Black un pezzo distintivo più che un semplice smartphone. A questo si aggiunge la certificazione IP69, garanzia di resistenza estrema a liquidi e polvere, un dettaglio raro in questa fascia di prezzo.

Sul fronte display troviamo un pannello da 6.59 pollici con risoluzione FHD+ 2760 x 1256 pixel, refresh rate fino a 120Hz e copertura colore 100% DCI-P3. Il rapporto schermo/corpo del 93.4% garantisce un’esperienza visiva immersiva sia per lo streaming che per il gaming.

Le prestazioni sono affidate al nuovo Snapdragon 7 Gen 4 5G, chip a 4nm supportato dal Trinity Engine, pensato per mantenere fluidità anche con molte app aperte contenendo i consumi. La configurazione in offerta abbina 8GB di RAM (espandibile virtualmente) a 512GB di storage UFS 3.1, uno spazio più che sufficiente per foto, video 4K e applicazioni pesanti.

Il comparto fotografico è pensato per chi produce contenuti social: tripla fotocamera 50+50+8MP con selfie camera frontale da 50MP. Tra le funzionalità software spicca la Re-Illuminazione AI abbinata al Portrait Engine 2.0, capace di correggere automaticamente controluce e scarsa illuminazione bilanciando i toni della pelle. Il teleobiettivo 3.5x dedicato ai ritratti crea compressione prospettica per uno sfondo pulito e una profondità cinematografica.

A tenere in vita tutto questo ci pensa la batteria da 6500mAh, decisamente più capiente rispetto a concorrenti diretti come il Samsung A56, abbinata alla ricarica SUPERVOOC 80W che riporta il telefono al 100% in meno di un’ora. Il software gira su Android 16 e ColorOS 16, con integrazione di AI Mind Space e Google Gemini per organizzare la produttività quotidiana.

Sconto del 32% su ebay: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di OPPO Reno 15 5G 512GB si attesta sui 599,9€, cifra confermata anche dai principali retailer italiani come Unieuro per la variante Aurora White. Su eBay, però, la stessa configurazione con 8GB RAM e 512GB di storage in colorazione Twilight Black scende a 408,30€, con uno sconto del 32% che si traduce in un risparmio secco di quasi 192€. Un’offerta interessante per chi cerca uno smartphone versatile senza rinunciare a batteria generosa e comparto fotografico curato, disponibile ora sul marketplace a un prezzo decisamente più aggressivo rispetto al listino ufficiale.

