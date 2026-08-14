Google sta lavorando a due novità per il Play Store che potrebbero rendere l’esperienza di installazione delle app più comoda e meno invasiva per chi ha una connessione dati limitata. Le funzioni sono state scoperte grazie a un’analisi del codice dell’app, che permette di individuare elementi ancora in fase di sviluppo all’interno degli aggiornamenti software prima che vengano rilasciati ufficialmente.

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Widget più facili da aggiungere durante l’installazione

Il mese scorso Google aveva già annunciato, tramite un aggiornamento dei Play Services, l’intenzione di permettere agli utenti di aggiungere widget direttamente durante l’installazione di una nuova applicazione. All’epoca la funzione non era ancora visibile né testabile, ma ora è stato possibile osservarla in azione e capire come dovrebbe funzionare una volta completata.

In pratica, quando si installa un’app che supporta i widget, in basso sullo schermo compare un piccolo messaggio, il cosiddetto snackbar, che avvisa l’utente della disponibilità di widget per quell’applicazione. Accanto all’avviso è presente un pulsante che permette di aggiungerli direttamente alla schermata home dello smartphone, senza dover cercare manualmente l’opzione nei menu del telefono.

Toccando il pulsante non si apre un nuovo menu dedicato, ma si viene reindirizzati alla classica schermata di selezione dei widget, quella già presente su Android, dove sono elencate tutte le varianti disponibili per l’app appena installata.

La funzione, però, presenta ancora alcune limitazioni evidenti. Prima di tutto, il messaggio non compare per tutte le nuove app installate, ma solo per una parte di esse, e soprattutto viene mostrato una sola volta. Pertanto, se l’utente non lo nota o lo ignora, non ricomparirà più. Questo naturalmente non significa che sia impossibile aggiungere i widget in un secondo momento, ma piuttosto che bisognerà farlo seguendo la procedura tradizionale, senza la scorciatoia proposta dal nuovo avviso.

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Una descrizione delle app più leggibile

Oltre alla questione widget, chi ha analizzato il codice ha notato anche una piccola modifica estetica riguardante le schede delle applicazioni sul Play Store. Il testo della descrizione dell’app, che rimane invariato nei contenuti, viene ora mostrato con un carattere decisamente più grande rispetto a prima, arrivando quasi alle stesse dimensioni del titolo dell’applicazione stessa. È un cambiamento puramente visivo, pensato probabilmente per migliorare la leggibilità delle schede prodotto, e risulta già attivo per gli utenti.

In arrivo la possibilità di mettere in pausa i download

La terza novità individuata riguarda invece la gestione dei download più pesanti, come app di grandi dimensioni o videogiochi che occupano molto spazio. Google starebbe lavorando all’introduzione di un pulsante di pausa, che permetterebbe di interrompere temporaneamente il download di un’applicazione invece di doverlo completare tutto in un’unica sessione.

La funzione tornerebbe particolarmente utile a chi si trova a scaricare app pesanti mentre è connesso alla rete dati mobile e vuole evitare di consumare tutto il traffico disponibile in un colpo solo, potendo così suddividere lo scaricamento in più fasi. Al momento, tuttavia, chi ha provato la funzione non è riuscito a farla funzionare correttamente: il pulsante sembra presente nel codice, ma non ancora operativo come ci si aspetterebbe. È probabile quindi che si tratti di un lavoro ancora in corso, che Google perfezionerà nei prossimi aggiornamenti del Play Store prima di renderlo disponibile a tutti gli utenti.