Capita spesso che Google faccia esordire delle nuove funzionalità sui device della gamma Google Pixel per poi espanderle anche a tutti gli altri dispositivi basati su Android e ciò è quanto pare stia avvenendo per Scam Detection.

Dopo il suo esordio sugli smartphone del colosso di Mountain View, infatti, tale funzione è stata implementata anche nella serie Samsung Galaxy S26 e si appresta a sbarcare su device di Vivo e Xiaomi.

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Google espande la disponibilità della funzione Scam Detection

Dall’analisi della versione 237.0.973536915 beta di Google Telefono è emerso che il nome di Xiaomi è stato aggiunto all’elenco dei produttori di smartphone che supportano la funzionalità in questione.

Al momento non vi sono informazioni su quali telefoni di Xiaomi supporteranno inizialmente questa funzionalità e tra i modelli più probabili vi è senza dubbio Xiaomi 18 Fold, la cui presentazione ufficiale è in programma per la prossima settimana anche se, dato che la sua commercializzazione è confermata solo in Cina, il produttore potrebbe riservare Scam Detection ad un telefono di punta destinato al lancio a livello globale.

Ricordiamo che Scam Detection è una funzione che opera direttamente sullo smartphone (e, pertanto, nessun dato finisce nei server di Google o di altre aziende) e può essere attivata o disattivata dalle impostazioni di Google Telefono. Il suo compito è avvisare in tempo reale gli utenti di potenziali truffe in corso durante le telefonate, ciò attraverso feedback aptici (lo smartphone inizia a vibrare) e messaggi pop-up sul display che informano l’utente che c’è qualcosa di sospetto.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni da Xiaomi o Google per scoprire quali telefoni riceveranno questa utile funzione.