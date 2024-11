In materia di sicurezza Google continua a fare sul serio. Dopo le recenti misure introdotte da Google Messaggi e la soluzione prevista da Google Play Protect per impedire l’installazione di app dannose, questa volta è Google Telefono a ricevere un importante aggiornamento (per ora in versione beta per gli smartphone Pixel) contro le truffe. Si tratta della funzionalità Scam Detection, già anticipata a maggio durante il Google I/O 2024, rivolta a rilevare le truffe in tempo reale.

Gli avvisi di Google Telefono per segnalare le possibili truffe

Sono diversi gli aspetti interessanti di questa nuova funzionalità di Google Telefono. Innanzitutto che si tratta di una soluzione che opera direttamente sullo smartphone così che nessun dato finisca nei server di Google (o di altri). La funzionalità, attivabile e disattivabile dalle impostazioni di Google Telefono, avvisa in tempo reale gli utenti di potenziali truffe in corso durante le telefonate. Gli avvisi arrivano mediante feedback aptici (lo smartphone inizia a vibrare) e avvisi visivi (pop-up sul display) e informano l’utente che c’è qualcosa di sospetto.

Questi avvisi invitano l’utente a guardare lo smartphone per leggere notifiche come “Attività sospetta rilevata per questa chiamata” che è accompagnato da un pulsante “Termina chiamata” o dalla possibilità di contrassegnare la conversazione come “Non è una truffa”.

Tutta l’elaborazione avviene, come detto, sullo smartphone e il contenuto della telefonata non viene salvato o registrato. La funzione di rilevamento delle truffe Scam Detection non analizza automaticamente i contatti e con i numeri sconosciuti si riceverà un bip all’inizio della chiamata e successivamente a intervalli regolari di alcuni minuti per informare i partecipanti che la chiamata è monitorata.

Il monitoraggio è basato sull’intelligenza artificiale e su Pixel 9 l’elaborazione avviene tramite Gemini Nano. Scam Detection sarà poi rilasciata anche sui device precedenti a partire da Pixel 6 utilizzando altri modelli di apprendimento automatico on-device di Google. Da Mountain View precisano che la funzionalità non è accurata al 100% e che i truffatori aggiornano costantemente le loro tattiche, ma è comunque un ulteriore livello di protezione che migliora la sicurezza.

Scam Detection è stata inizialmente lanciata in versione beta per l’app Google Telefono, destinata agli utenti di lingua inglese negli Stati Uniti.