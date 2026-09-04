Un caricabatterie da 100W capace di ricaricare in appena 10 minuti uno smartphone Huawei nova 12 Pro suona già come una specifica da top di gamma. Aggiungendo il supporto multi-protocollo che lo rende compatibile con iPhone, dispositivi Samsung e notebook USB-C, la questione si fa ancora più interessante. HUAWEI SuperPower Wall Charger (Max 100W) è disponibile su Amazon a un prezzo che merita attenzione. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

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HUAWEI SuperPower Wall Charger, la potenza che accelera ogni ricarica

Il cuore tecnologico di questo alimentatore è la tecnologia proprietaria SuperCharge da 100W, affiancata dal supporto ai protocolli UFCS, PD, PPS e QC. Questa combinazione permette al caricabatterie di dialogare praticamente con qualsiasi dispositivo, che sia HarmonyOS, Android o iOS, superando i limiti tipici dei prodotti legati a un solo ecosistema.

Sul fronte prestazioni, Huawei dichiara tempi di ricarica molto competitivi: circa 10 minuti per nova 12 Pro e circa 30 minuti per Mate 60 Pro, P60 Pro, Mate 60 e Mate X5. Numeri che fanno la differenza per chi ha poco tempo a disposizione.

Tra le caratteristiche tecniche principali:

  • Porta combinata 2-in-1 USB-A/USB-C (un solo dispositivo alla volta)
  • Ingresso 100-240V~50/60Hz 1,6A, uscita massima 20V-5A (100W)
  • Peso di circa 137 g nella versione europea
  • Dimensioni compatte: 73,3 x 55 x 28,3 mm
  • Design con pin salvaspazio pensato per la portabilità

La sicurezza non è lasciata al caso: un chip integrato regola la potenza in tempo reale, e il prodotto ha superato 200 test di sicurezza e oltre 1500 ore di test di affidabilità nei laboratori Huawei, con 12 protezioni intelligenti contro surriscaldamento e sovraccarico.

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Sconto interessante per il caricabatterie Huawei da 100W

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