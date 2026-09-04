La prossima settimana Apple ha in programma un evento in occasione del quale dovrebbe presentare anche l’attesissimo iPhone Ultra, ossia il primo smartphone pieghevole dell’azienda statunitense.

Senza dubbio questo melafonino ha già da tempo iniziato a stuzzicare la curiosità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori e anche i principali produttori di smartphone concorrenti guarderanno con grande attenzione tale device, soprattutto per capire se Apple è da ritenere da subito una temibile rivale pure per il mercato dei modelli pieghevoli.

Ovviamente anche Google guarderà con attenzione iPhone Ultra, che potrebbe divenire una sorta di fonte di ispirazione per Google Pixel 12 Pro Fold.

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Svelata una delle novità di Google Pixel 12 Pro Fold

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, Google Pixel 12 Pro Fold dovrebbe poter contare sulla stessa tecnologia del pieghevole di Apple per quanto riguarda la piega del display interno.

Google Pixel 11 Pro Fold è da questo specifico punto di vista indietro rispetto ad alcune delle principali aziende della concorrenza, come ad esempio Samsung e OPPO.

A quanto pare, Google, OPPO e Vivo stanno collaborando con Samsung Display per adottare la tecnologia dual-UTG (con vetro ultrasottile) per i loro smartphone pieghevoli di prossima generazione: si tratterebbe della stessa tecnologia che pare sarà utilizzata sul primo iPhone pieghevole.

La soluzione studiata da Samsung Display prevede l’utilizzo di un primo strato UTG sopra lo schermo e di un secondo strato sottostante a supporto del pannello OLED, il tutto con un assemblaggio adattato in modo specifico alle caratteristiche di ciascun device.

OPPO e Vivo dovrebbero lanciare i rispettivi smartphone con questa nuova tecnologia nella prima metà del 2027 mentre per Google Pixel 12 Pro Fold ci sarà da aspettare sino alla seconda parte del prossimo anno. Nei mesi a venire ne sapremo certamente di più.