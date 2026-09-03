Google continua a integrare Gemini all’interno dei propri prodotti e servizi, rendendo l’assistente IA sempre più presente nell’utilizzo quotidiano di smartphone, applicazioni e browser. Nonostante questa integrazione sempre più profonda però, c’era una funzione piuttosto basilare che continuava a mancare nel pannello laterale di Gemini in Chrome, ossia la possibilità di caricare direttamente un file nella conversazione.

A quanto pare, Google ha finalmente deciso di colmare questa lacuna. Il pannello laterale di Gemini in Chrome sta infatti iniziando a mostrare una nuova opzione dedicata al caricamento degli allegati, che permette di fornire all’intelligenza artificiale un documento direttamente dal computer e utilizzarlo all’interno della conversazione.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Gemini in Chrome può finalmente lavorare con i file

La novità è stata individuata dall’utente X Leopeva64, all’interno del pannello laterale di Gemini in Chrome è comparsa una nuova voce nel menù Aggiungi allegati, attraverso la quale è possibile selezionare un file da utilizzare nella conversazione.

Si tratta apparentemente di una modifica piuttosto piccola, ma che può cambiare in maniera significativa l’utilità del pannello laterale. Fino a questo momento Gemini in Chrome poteva basarsi principalmente sulla pagina web aperta nel browser, oppure sulle informazioni inserite manualmente dall’utente nel prompt; con il supporto agli allegati diventa invece possibile fornire direttamente un documento all’assistente senza dover abbandonare Chrome.

Il caso più semplice è quello di un PDF presente sul computer, l’utente può allegarlo alla conversazione e chiedere a Gemini di riassumere il contenuto, individuare una determinata informazione oppure spiegare una sezione particolarmente complessa. Il tutto avviene direttamente dal pannello laterale del browser, senza dover aprire un’altra scheda o passare a un’altra finestra dedicata a Gemini.

Questa possibilità rende quindi il pannello laterale potenzialmente molto più pratico anche durante il lavoro o lo studio, soprattutto quando si utilizza Chrome come ambiente principale e si ha la necessità di consultare rapidamente documenti insieme alle informazioni presenti online.

Google arriva con parecchio ritardo

La novità è sicuramente positiva, ma c’è un aspetto che lascia abbastanza sorpresi: Google arriva sul traguardo con notevole ritardo rispetto alla concorrenza.

Microsoft Edge, infatti, permette già da anni di utilizzare il caricamento dei file attraverso la propria barra laterale basata su Copilot. La possibilità di allegare un documento a un assistente IA integrato direttamente nel browser non rappresenta quindi una vera innovazione, quanto piuttosto il completamento di una funzione che sarebbe stato ragionevole aspettarsi già da tempo anche all’interno di Chrome.

Il ritardo appare ancora più curioso considerando quanto rapidamente Google abbia ampliato la presenza di Gemini all’interno di Chrome. L’azienda sta infatti spingendo sempre di più il proprio assistente all’interno del browser, rendendolo uno strumento sempre più strettamente legato alla navigazione.

In questo contesto, la possibilità di caricare un file locale sembra quasi una naturale estensione delle funzionalità già disponibili, senza di essa infatti, l’utente che voleva far analizzare a Gemini un documento presente sul proprio computer era costretto a ricorrere ad altri metodi o a spostare la conversazione fuori dal pannello laterale di Chrome.

Una piccola aggiunta che può rendere Gemini molto utile

Nonostante il ritardo, l’arrivo degli allegati rappresenta comunque un miglioramento concreto per chi utilizza già Gemini durante la navigazione. Eliminare la necessità di passare continuamente da una finestra all’altra significa rendere l’interazione con l’assistente più immediata e integrata nel normale flusso di lavoro.

La funzione è particolarmente interessante proprio perché non richiede di cambiare strumento, il documento rimane sul computer, Chrome continua a essere il centro dell’attività e Gemini può essere utilizzato dal pannello laterale per analizzare ciò che viene fornito.

Il concetto alla base è semplice, Gemini in Chrome non deve più limitarsi a comprendere ciò che l’utente sta visualizzando o ciò che decide di scrivere manualmente nel prompt, ma può finalmente ricevere direttamente i documenti necessari per svolgere un determinato compito.

Insomma, non siamo davanti a una rivoluzione per Gemini, ma a una di quelle aggiunte che possono fare una grande differenza nell’utilizzo quotidiano. Google ci è arrivata decisamente tardi, soprattutto considerando ciò che offre già la concorrenza, ma meglio tardi che mai; il pannello laterale di Gemini in Chrome diventa finalmente uno strumento più completo e, soprattutto, più utile quando c’è un documento da leggere, comprendere o analizzare.