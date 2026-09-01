Google Chrome è il browser più popolare a livello globale e parte del suo enorme successo è da attribuire al costante lavoro del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volto a migliorare questa soluzione, introducendo sempre nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti.

Nonostante le tante novità grafiche introdotte nel corso degli anni, nel complesso l’interfaccia principale dell’applicazione per i dispositivi Android è sostanzialmente la medesima da oltre un decennio e ciò rende più semplice agli utenti orientarsi tra le tante funzionalità che il browser offre loro.

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Una novità per l’interfaccia di Google Chrome

Lo scorso mese negli Stati Uniti il team di Google Chrome ha iniziato a distribuire una nuova versione della barra degli strumenti nella parte bassa del browser, differente da quella usata per gli utenti europei: al posto del pulsante Home, infatti, è presente un pulsante dedicato a Gemini, che ha il compito da fungere da collegamento per l’assistente IA del colosso di Mountain View (se viene selezionato, si apre un foglio a comparsa dal basso tramite cui gli utenti potranno iniziare a porre domande a Gemini).

Così com’è già emerso lo scorso mese, se si imposta la visualizzazione della barra degli indirizzi in basso, la nuova interfaccia finisce per comportare che una parte notevole della pagina Web viene coperta e questa cosa diventa ancora più marcata nel caso in cui si visualizzino anche dei gruppi di schede, come nella seconda immagine:

Pare che questa riprogettazione della barra di navigazione sia in fase di implementazione graduale nel canale stabile anche se al momento non è chiaro se il colosso di Mountain View abbia deciso di mantenerla in via definitiva.