In occasione del Google I/O 2026, il colosso di Mountain View aveva anticipato l’arrivo di Gemini in Chrome su Android, con un rilascio previsto negli Stati Uniti a partire dalla fine di giugno e con la funzione Auto browse riservata agli abbonati dei piani Google AI Pro e AI Ultra. Ora Google ha annunciato che Gemini in Chrome per Android è disponibile per tutti (negli Stati Uniti) con auto browse, la funzionalità agentica per la navigazione automatica, riservata ai soli abbonati.

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L’arrivo di Gemini in Chrome

Con questo aggiornamento Gemini può essere richiamato direttamente dal browser per riassumere pagine web, rispondere a domande sui contenuti visualizzati e interagire con alcune applicazioni, tra cui Calendar e Keep, senza dover abbandonare la pagina aperta. Tra le possibilità offerte c’è anche la personalizzazione e la generazione di immagini tramite Nano Banana. Per accedere a Gemini in Chrome è sufficiente toccare l’icona dedicata oppure il menu a tre puntini nella barra superiore del browser.

La novità più rilevante riguarda però l’arrivo delle capacità agentiche di Gemini in Chrome, racchiuse nella funzione auto browse. Come indicato da Google, questa funzionalità è ora disponibile per gli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra su Android negli Stati Uniti. Auto browse è pensata per gestire al posto dell’utente attività ripetitive e noiose da svolgere manualmente, come prenotare un parcheggio per un evento, aggiornare un ordine online ricorrente oppure organizzare un viaggio per le vacanze.

Sicurezza e controllo dell’utente

Google sottolinea che queste funzionalità sono state progettate secondo criteri di sicurezza fin dalla fase di sviluppo, con modelli addestrati per riconoscere minacce note, come i tentativi di prompt injection. Per garantire un maggiore controllo, auto browse è inoltre pensata per chiedere conferma all’utente prima di portare a termine alcune attività considerate sensibili, evitando così azioni indesiderate compiute in autonomia dall’assistente.