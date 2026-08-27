Torniamo ad occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, perché ci sono un paio di novità in arrivo.

Il team di sviluppo sta mettendo a punto un nuovo meccanismo “stile social” per le interazioni relative alle immagini condivise e alcune modifiche alla scheda Raccolte che attende un ampio redesign che la trasformerà in qualcosa di profondamente personalizzabile. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Foto: emergono alcune novità in fase di sviluppo

Analizzando la versione 7.90 dell’app Google Foto, la stessa che ha permesso di scoprire le modifiche alle politiche di gestione per il recupero dei file eliminati del cestino di cui vi abbiamo parlato ieri, il noto insider AssembleDebug ha scoperto ulteriori novità che il team di sviluppo sta mettendo a punto per migliorare e rendere più personalizzabile l’esperienza d’uso con la galleria multimediale.

Prima di passare all’analisi di queste novità, vi segnaliamo che non sono ancora disponibili per gli utenti e non sappiamo quando Google possa decidere di avviare il rollout (nonostante sembrino già funzionare a dovere).

Possibilità di lasciare reazioni personalizzate alle immagini condivise

La prima novità dovrebbe consentire agli utenti di lasciare delle reazioni personalizzate alle immagini che vengono condivise (via Android Authority), andando oltre rispetto alla possibilità attuale che consente esclusivamente di lasciare un commento o un Like, come potrete notare dalla seguente galleria d’immagini.

In futuro, Google riprogetterà l’interfaccia di visualizzazione delle immagini condivise: al posto di “Commenta” verrà inserito il pulsante “Modifica”, mentre al posto di “Like” verrà inserito il pulsante “Aggiungi a”.

Le due opzioni dedicate a commenti e reazioni però non spariranno, verranno solo spostate e riorganizzate: come potrete notare dalla seguente galleria d’immagini, subito sopra alla barra degli strumenti sarà presente una pillola ovale divisa in due per Like e reazioni personalizzate (gli utenti possono scegliere tra sei emoji predefinite o aggiungerne una qualsiasi dal selettore) sulla sinistra; sulla destra, invece, si potrà accedere al pannello dei commenti.

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Ancora modifiche in sviluppo per la scheda Raccolte dell’app

All’inizio del mese è emerso che Google stesse lavorando dietro le quinte per rendere personalizzabile la scheda Raccolte dell’app, quella che funge da hub per tutte le foto e i video salvati sul dispositivo (suddivisi per album, cartelle, luoghi, persone e molto altro) e che attende un sostanzioso redesign già da mesi.

A quanto pare, il team di sviluppo sta mettendo a punto una nuova sezione “Fissati” che potrebbe consentire agli utenti di ancorare album, persone e cartelle preferiti nella parte superiore della scheda (via Android Authority).

Effettuando una pressione prolungata su uno qualsiasi degli elementi della scheda Raccolte, gli utenti potranno accedere a un menù contestuale che consente di fissarlo nella sezione apposita in cima alla scheda.

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Il colosso di Mountain View non si sta limitando ad aggiungere la sezione “Fissati” in alto ma sta preparando una vera e propria interfaccia per gestire gli album o le raccolte fissate, anche per quanto riguarda l’ordine di visualizzazione.

Selezionando una qualsiasi delle categorie proposte sotto all’elenco dei “Fissati”, si apriranno tutte le raccolte presenti in quella categoria; ognuna di esse potrà essere fissata o staccata in maniera molto semplice, tramite un pulsante apposito.

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Come scaricare o aggiornare l’app Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).