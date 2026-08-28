Google ha appena rilasciato Gemini Omni 1.1 Flash, un aggiornamento significativo del suo modello di generazione video che promette di dare a voi sviluppatori un controllo molto più granulare sui contenuti creativi. Dopo la presentazione al Google I/O 2026, questa versione introduce strumenti pensati per flussi di lavoro professionali, dal montaggio conversazionale all’upscaling in 4K, passando per nuove modalità di prototipazione rapida.

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Scene extension e primo/ultimo fotogramma: più controllo creativo

La novità più interessante è senza dubbio l’estensione delle scene: con Omni 1.1, il modello analizza fino a 10 secondi di contesto video precedente, invece dell’ultimo singolo secondo dei modelli precedenti. Questo significa che potete continuare un filmato in modo coerente, aggiungendo segmenti da 10 secondi fino a un massimo di 40 secondi totali. Il risultato? Una maggiore coerenza visiva e narrativa, ideale per costruire storie più lunghe o esplorare nuove direzioni creative senza soluzione di continuità.









Un’altra funzione chiave è la possibilità di specificare il primo e l’ultimo fotogramma di una ripresa. In pratica, potete impostare due keyframe e il modello genera la transizione tra di essi, permettendovi di creare movimenti di camera complessi come orbite, zoom o loop fluidi semplicemente descrivendo l’effetto desiderato.

E se volete velocizzare il processo di bozza, c’è la modalità 360p: genera anteprime leggere fino al 60% più velocemente e a un terzo del costo rispetto alla risoluzione standard 720p, utile per prototipazione rapida, iterazione degli storyboard e rendering veloce nelle piattaforme developer.

Una volta soddisfatti del risultato, potete upscalare fino a 1080p o 4K (anche se, come specifica la documentazione, si tratta di upscaling e non di generazione nativa a quelle risoluzioni), ottenendo output ad alta fedeltà pronti per la produzione professionale.

Non dimentichiamo poi la possibilità di inserire riferimenti video nell’input multimodale: potete caricare fino a tre secondi di filmato per mantenere la coerenza dei personaggi e del contesto visivo, utile per sostituire soggetti o mantenere lo stile di una scena.

Inoltre, il modello supporta il montaggio conversazionale: potete continuare a chiedere modifiche senza ricominciare da capo l’intero processo di generazione, un vero risparmio di tempo per chi lavora a progetti complessi.







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Prezzi, disponibilità e le limitazioni per l’Italia

Dal punto di vista economico, i prezzi API per secondo di video prodotto sono chiari: $0,03 per il 360p, $0,10 per il 720p, $0,15 per il 1080p e $0,30 per il 4K. Chi paga in euro deve fare riferimento ai listini nella propria valuta sulla pagina degli SKU di Google Cloud Platform, ma al momento non sono stati pubblicati prezzi ufficiali convertiti per l’Italia. Per gli abbonamenti consumer, invece, il listino europeo prevede €4,99/mese per AI Plus, €21,99/mese per AI Pro e €99,99/mese per AI Ultra.

Attenzione però a una limitazione importante: il caricamento di un video esistente da sottoporre a modifica — una delle funzionalità più interessanti, che permette di ritoccare un girato reale conversando con il modello — risulta bloccato in Unione Europea, Svizzera, Regno Unito e in alcuni stati americani. Questo significa che per un utente italiano oggi quella feature non è accessibile, almeno ufficialmente. La generazione da zero, invece, funziona senza problemi.

Omni 1.1 Flash è disponibile tramite la Gemini API in Google AI Studio e sulla piattaforma Gemini Enterprise Agent Platform. Al di fuori dell’ambito developer, Google ha confermato che il modello è disponibile globalmente in Flow per gli abbonati AI Plus, Pro e Ultra, mentre l’estensione delle scene arriva anche nell’app Gemini per gli stessi abbonati. Aziende come Adobe hanno già integrato Omni Flash in Firefly, e anche Figma Weave e Runway lo stanno utilizzando per offrire ai propri utenti nuovi livelli di controllo creativo.







