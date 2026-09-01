Android 17 QPR2 Beta 4 arriva ufficialmente per i nuovi Pixel 11, segnando il raggiungimento della Platform Stability. Google ha rilasciato la build CP41.260814.003.C2 per tutti i modelli della serie, portando con sé correzioni e novità in vista del lancio stabile previsto per dicembre.

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Disponibilità e build per Pixel 11

Il Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL e 11 Pro Fold possono ora unirsi al programma beta tramite google.com/android/beta. Attenzione: al momento Google mostra le immagini della serie Pixel 10 per i nuovi dispositivi, quindi leggete bene l’etichetta di testo quando selezionate il modello. La build CP41.260814.003.C2 monta il patch di sicurezza di agosto 2026 e pesa circa 3,94 GB sull’11 Pro.

Non tutti i Pixel ricevono la stessa versione: la build CP41.260814.003.A2 è destinata a Pixel 6a, Pixel 7/Pro/7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, mentre la CP41.260814.003.B1 copre Pixel 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9a, Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold e 10a. Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono esclusi perché usciranno dalla finestra di aggiornamenti software prima del rilascio stabile del Feature Drop.

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Novità e correzioni introdotte con Beta 4

Con questa release Android 17 QPR2 ha bloccato la superficie API: un traguardo importante per gli sviluppatori, che possono testare le app su un target stabile prima dell’arrivo dell’aggiornamento per tutti. Google ha inoltre introdotto due nuove funzionalità. La prima è Notification Intelligence, una sezione dedicata che raggruppa le impostazioni di Notification Summaries, Notification Organizer e Notification Cooldown. La seconda è Tap to Share, che funziona con Quick Share: vi permette di condividere foto, video, file e contatti semplicemente avvicinando dispositivi compatibili (disponibile da Pixel 6 in poi).

Beta 4 risolve anche diversi problemi segnalati dai tester: surriscaldamento, riavvii improvvisi, navigazione gestuale, ricarica con limite di batteria, schermata Recenti, audio Bluetooth e screen recording. Vengono corretti anche il mirroring USB-C per visori XR, i display 3D per smart glasses e il Face Unlock in condizioni di scarsa luminosità.

Non tutto è perfetto: alcuni tester hanno segnalato testo sovradimensionato e una risoluzione del display ridotta dopo l’installazione, anche se un riavvio ha risolto per molti. Un problema di routing Bluetooth per le chiamate in entrata persiste invece in tutte e quattro le beta QPR2.