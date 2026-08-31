Sono trascorsi quasi tre anni dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 14 Pro e, sebbene questo modello non sia mai arrivato ufficialmente in Europa, potrebbe presto creare un precedente interessante: le ultime indiscrezioni parlano di un imminente upgrade tecnico relativo alla batteria.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una batteria nuova e maggiorata per Xiaomi 14 Pro

Tre anni non sono pochissimi per uno smartphone di ultima generazione, tuttavia un modello di fascia alta come Xiaomi 14 Pro è ancora perfettamente al passo coi tempi: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tiene botta ed è abbinato a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Niente male, soprattutto tenendo conto alla situazione attuale, coi prezzi delle memorie alle stelle.

Ebbene, secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe su X, Xiaomi starebbe per compiere una manovra piuttosto particolare consistente nel sostituire la batteria da 4.880 mAh di cui Xiaomi 14 Pro era ufficialmente dotato con una maggiorata da 5.140 mAh. 260 mAh non rappresentano un incremento tale da stravolgere l’autonomia dello smartphone, ma agli utenti farebbero sicuramente piacere. L’indiscrezione riportata dalla fonte è incompleta, in quanto non spiega in che modo il produttore cinese avrebbe intenzione di attuarla: non è chiaro se verranno messe in vendita delle nuove unità di Xiaomi 14 Pro con batteria maggiorata, o se invece i possessori potranno rivolgersi alla rete ufficiale per ottenere la sostituzione di tale componente. La seconda ipotesi è quella indubbiamente più probabile.

La notizia è stata accolta positivamente dagli utenti, in quanto una batteria nuova e anche solo leggermente più grande potrebbe prolungare il ciclo di vita di Xiaomi 14 Pro; non sono mancati neppure i possessori di altri modelli che hanno espresso l’auspicio di iniziative simili anche per i propri smartphone.