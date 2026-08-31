Il limite delle 4 SIM ricaricabili per codice fiscale non è certo una novità nel mondo TIM ma anzi ne avevamo già parlato a proposito dell’offerta xTE TIM Cross L, che permetteva di abbinare fino a un massimo di quattro SIM di rete mobile allo stesso codice fiscale del titolare della linea fissa; da allora quella soglia è rimasta invariata, ma il modo in cui è possibile superarla, a quanto pare, si è appena fatto molto più semplice.

L’operatore, negli ultimi anni, ha del resto progressivamente digitalizzato ogni fase dell’attivazione online, dall’introduzione dell’identificazione tramite SPID sia per le SIM fisiche sia per le eSIM, fino alla videoidentificazione per chi preferiva evitare di recarsi in un punto vendita fisico; un percorso che sembra ora essere arrivato anche a toccare un vincolo che, fino a poco tempo fa, restava superabile solo tramite un modulo cartaceo compilato in negozio.

Sul sito TIM, per coloro che hanno già raggiunto il limite di 4 SIM ricaricabili intestate sullo stesso codice fiscale ma vogliono attivare online una ulteriore SIM, l’operatore permette ora di sbloccare in autonomia questo limite direttamente sul sito, al momento della sottoscrizione della nuova linea.

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Come funzionava finora, e cosa cambia adesso

Va ricordato che TIM permette a tutti i suoi clienti di intestare sullo stesso codice fiscale un massimo di 4 SIM ricaricabili, comunque con possibilità di sbloccare questo limite, solitamente compilando un modulo dedicato nei negozi fisici. Di recente, invece, secondo le segnalazioni di vari utenti, i clienti TIM che hanno già intestate 4 SIM sullo stesso codice fiscale, provando ad attivare online una nuova SIM sul sito TIM, visualizzano un popup che avvisa del raggiungimento del limite; quest’ultimo, però, permette di sbloccare in autonomia la limitazione, consentendo di procedere con l’attivazione senza doversi recare fisicamente in un punto vendita.

Questo il testo che compare ai clienti coinvolti:

“Conferma richiesta attivazione nuova linea. Io sottoscritto/a prendo atto di avere intestate 4 linee mobili prepagate alle quali si aggiungerà anche la nuova linea mobile relativa alla presente richiesta di attivazione. Tale valore non tiene conto di eventuali altre mie richieste (attivazione o cessazione attualmente in corso). Dopo aver accettato, attendi 60 secondi prima di cliccare su CONTINUA”.

In questo modo, cliccando sul tasto “Accetto” presente nella schermata, il cliente può sbloccare in autonomia, direttamente online, il limite di 4 SIM intestate sul proprio codice fiscale, permettendo di attivare una ulteriore linea mobile. In passato, invece, questo popup per le attivazioni online non compariva, e pertanto non si poteva andare oltre le 4 SIM intestate se non tramite il modulo cartaceo nei negozi; una procedura che, evidentemente, TIM ha deciso di digitalizzare del tutto, eliminando il passaggio fisico che fino a poco tempo fa restava obbligatorio.

Cosa riceve il cliente dopo l’attivazione

Una volta attivata la nuova SIM richiesta online, superando il limite di 4 SIM TIM attive, si riceve un SMS di benvenuto con il seguente testo:

“Benvenuto in TIM! La nuova linea è attiva dal XX-XX-20XX. Ora hai 5 linee attive a te intestate. Per info sull’attivazione delle tue offerte, i servizi ed il credito residuo consulta gratuitamente la pagina tim.it/benvenuto, chiama il 409160 o utilizza la app MyTIM. Il traffico dati per il download dell’app MyTIM è tariffato secondo l’offerta dati od il profilo tariffario attivi sulla tua linea.”

Nel messaggio di benvenuto inviato da TIM viene quindi specificato esplicitamente che il cliente possiede ora 5 linee mobili attive intestate sullo stesso codice fiscale, dunque oltre il limite di 4 linee normalmente previsto il che è un dettaglio non da poco, visto che dal momento che conferma come lo sblocco funzioni effettivamente e non è dunque un semplice avviso privo di conseguenze reali.