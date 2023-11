Negli ultimi anni l’utilizzo dello SPID (o Sistema Pubblico di Identità Digitale) è divenuto sempre più popolare e di recente l’AGCOM ha approvato l’uso di tale soluzione anche per l’attivazione delle nuove SIM.

Ebbene, a quanto pare TIM ha deciso di adeguarsi al nuovo provvedimento dell’AGCOM e sul suo sito ha aggiunto la possibilità di usare lo SPID per procedere all’attivazione a distanza di una nuova SIM.

TIM supporta l’attivazione con lo SPID

Così come viene spiegato dall’operatore nella pagina dedicata sul suo sito ufficiale, gli utenti che desiderano acquistare una nuova linea TIM o passare a TIM da un altro operatore mobile scegliendo la spedizione della SIM con corriere e identificazione online hanno adesso la possibilità di scegliere come sistema tra quello con videoidentificazione e quello con SPID.

Pertanto, una volta ricevuta la SIM, al fine di attivare la linea è necessario scaricare l’app MyTIM (la trovate sul Google Play Store seguendo questo link), cliccare su “Attiva SIM“ e seguire i passi previsti (come inserire i dati del codice fiscale, inserire il seriale della nuova SIM e, in caso di portabilità, la foto della vecchia SIM).

Quindi si dovrà scegliere il tipo di identificazione online:

videoidentificazione – in questo caso sarà necessario caricare la foto del documento di identità, caricare la foto della tessera sanitaria/codice fiscale e registrare un video in cui si mostra il proprio volto

SPID - in questo caso l’utente dovrà inserire le proprie credenziali per confermare l’identità

A prescindere dal metodo scelto, l’utente dovrà firmare il contratto digitalmente tramite la selezione dei campi firma e l’inserimento di una password temporanea che conclude la procedura.

TIM precisa che la linea sarà attiva in poche ore in caso di identificazione con SPID mentre entro 2 giorni lavorativi in caso di videoidentificazione.

Potete trovare la guida completa seguendo questo link.

