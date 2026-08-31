Snapseed è la prima app a supportare la più recente novità del selettore dei file multimediali di Android, ufficializzata da Google una decina di giorni fa.

L’app per l’editing fotografico, che non veniva “toccata” da anni e che è stata completamente rinnovata qualche mese fa rispetto alla precedente versione per implementare nuove funzionalità e donarle un look decisamente più attuale, permette ora agli utenti di includere le informazioni sulla posizione per le foto da modificare con l’editor integrato. Scopriamo tutti i dettagli.

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Ecco “Includi posizione” del selettore dei file multimediali di Android

A inizio luglio era emerso che Google stesse lavorando per risolvere una criticità (o, meglio, un limite) del selettore dei file multimediali di Android che si trascinava sin dall’introduzione del selettore stesso, risalente al 2022 con l’arrivo dell’API Photo Picker avvenuta con Android 13.

Il colosso di Mountain View non ha fatto passare molto tempo e, dopo poco più di un mese, ha effettivamente annunciato la possibilità di includere le informazioni sulla posizione nel selettore dei file multimediali di Android.

Questa novità non è strettamente collegata a una versione del sistema operativo ma fa parte dell’aggiornamento di sistema Google Play di agosto 2026 (dei “Mainline components”) il cui rilascio agli utenti è stato recentemente avviato.

Snapseed è la prima app a supportare questa novità

Come anticipato in apertura, Snapseed è la prima app in assoluto ad essere stata aggiornata per supportare questa novità: con la versione 4.1.5 dell’app per l’editing fotografico, selezionando “Aggiungi foto” dalla schermata iniziale, gli utenti verranno accolti da una nuova finestra di dialogo.

Includere informazioni sulla posizione? Snapseed sta richiedendo le informazioni sulla posizione delle foto e dei video che selezioni.

La finestra di dialogo offre due opzioni la cui funzione è abbastanza eloquente: gli utenti possono scegliere tra “Non includere” o “Includi posizione”. A prescindere dalla opzione selezionata, nel caso in cui l’utente cambi idea è possibile modificare l’opzione con un tap.

Come potrete notare dalla precedente immagine, in basso a destra è presente un pulsante che rispecchia i canoni del Material 3 Expressive: esso sarà di forma quadrata quando gli utenti decideranno di includere la posizione e di forma circolare quando gli utenti decideranno di non includerla (disattivando l’opzione, in primis, il pulsante si allarga per mostrare “Posizione non inclusa”).

Noi abbiamo ricevuto questa novità con la versione 4.1.5 di Snapseed sia su un Pixel con la versione stabile di Android 17 che su un Pixel con la Beta 4 di Android 17 QPR2, conferma ulteriore del fatto che il rollout di questa novità del selettore sia slegato dalla versione del sistema operativo.

Come scaricare o aggiornare l’app di Snapseed

L’app Snapseed per dispositivi Android può essere scaricata o aggiornata gratuitamente tramite il Google Play Store: per farlo basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate installarla per la prima volta o aggiornarla.