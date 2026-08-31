Lyca Mobile non è nuova al mondo delle eSIM: vi avevamo già raccontato di come l’operatore avesse introdotto le proprie eSIM per la clientela italiana nella primavera del 2024, precedendo di poche settimane persino Digi Mobil sullo stesso fronte; da allora il tema della connettività digitale per chi viaggia è tornato più volte al centro delle strategie dell’MVNO, complice anche l’arrivo del 5G annunciato nel 2024 e reso operativo pochi mesi dopo.

Ebbene, in questi giorni, sul sito ufficiale di Lyca Mobile Italia è comparsa una nuova slide promozionale dedicata a Simzy, un servizio che permette di acquistare eSIM internazionali per utilizzare la connessione dati durante i viaggi all’estero, e che però porta con sé una storia societaria più intricata di quanto sembri a prima vista e che vale la pena approfondire.

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Cosa promette la promozione, e quanto è davvero esclusiva

Nella home page del suo sito, Lyca Mobile presenta Simzy con la dicitura “Offerto da Lyca Mobile“, invitando gli utenti a scoprire le eSIM disponibili per diverse destinazioni internazionali; nella stessa slide viene indicato anche il codice coupon ROAMFREE10, che permette di ottenere uno sconto del 10%.

La medesima promozione, però, viene pubblicizzata direttamente anche sul sito di Simzy, indipendentemente dall’accesso tramite il sito di Lyca Mobile, e non risulta quindi essere un’iniziativa esclusiva per i clienti dell’operatore.

Cliccando sulla slide presente nella home page italiana di Lyca Mobile, l’utente viene reindirizzato direttamente al sito ufficiale di Simzy; il collegamento utilizzato dall’operatore contiene inoltre, fra i suoi parametri, il riferimento alla campagna denominata “Simzy_HPBanner_Lyca_IT“, un dettaglio che conferma quanto quella promozione sia stata pensata specificamente per il pubblico italiano dell’MVNO.

Simzy è un servizio dedicato principalmente a chi viaggia all’estero, attraverso il quale è possibile acquistare eSIM con pacchetti dati utilizzabili in diversi Paesi, senza dover sostituire fisicamente la propria SIM principale.

Attraverso il sito ufficiale, l’utente può selezionare la propria destinazione, scegliere uno dei pacchetti disponibili e procedere all’acquisto della relativa eSIM, da installare successivamente su uno smartphone o un altro dispositivo compatibile; in questo modo, durante un viaggio all’estero è possibile utilizzare la connettività prevista dal pacchetto Simzy acquistato, mantenendo eventualmente la propria SIM principale nel dispositivo.

Chi si nasconde dietro il nome Simzy

Oltre alla promozione presente direttamente sul sito italiano di Lyca Mobile, ci sono diversi elementi che permettono di ricostruire più nel dettaglio il collegamento tra Simzy e l’ecosistema Lyca. Come indicato espressamente nei Termini e Condizioni ufficiali di Simzy, quest’ultimo è il nome commerciale di Toggle Mobile B.V., società registrata nei Paesi Bassi con numero 95880097 e con sede legale a Paasheuvelweg 20 A, 1105 BJ Amsterdam.

L’attuale Toggle Mobile B.V. risulta essere stata costituita nei Paesi Bassi il 20 dicembre 2024, con attività nel settore delle telecomunicazioni; il nome, tuttavia, era già stato utilizzato molti anni prima proprio nell’ambito delle attività di Lycamobile.

In particolare, in un comunicato del 28 marzo 2012, Plintron (partner tecnologico storico di Lycamobile) descriveva espressamente Toggle Mobile come una “brand extension of Lycamobile”, ovvero un’estensione del brand Lycamobile, oltre che come un nuovo servizio dell’operatore.

Quel primo Toggle Mobile era stato lanciato inizialmente nei Paesi Bassi il 9 aprile 2011 e successivamente nel Regno Unito a gennaio 2012, ottenendo il premio “Innovative Service” ai Mobile News Awards 2012 grazie a una piattaforma basata su una soluzione multi IMSI e multi MSISDN, pensata per permettere ai clienti di ridurre i costi di roaming per chiamate, SMS e traffico dati durante i viaggi all’estero.

In occasione di quel riconoscimento, Mohan Kumar, Founder & CEO di Plintron, aveva dichiarato:

“Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del nostro continuo impegno nel distinguerci come partner per l’innovazione. Siamo felici che il nostro partner commerciale sia stato premiato ai Mobile News Awards 2012”.

Un riconoscimento che, quattordici anni dopo, sembra tornare quasi a chiudere il cerchio con il rilancio del nome sotto una nuova veste societaria, questa volta al servizio di un pubblico più internazionale.