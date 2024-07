Lyca Mobile, uno dei più importanti operatori telefonici virtuali, ha lanciato la rete 5G rendendola disponibile con offerte dedicate con minuti e SMS illimitati a partire da 7,99€. La novità è interessante non solo per l’offerta ma anche perché fino a oggi Lyca Mobile (operatore Full MVNO che opera sulla rete Vodafone) era presente solamente in 2G e 4G con una velocità massima in 4G fino a 60 Mbps (sia in download che upload).

Le novità del 5G di Lyca Mobile

L’arrivo del 5G era stato annunciato da Lyca Mobile già nel mese di marzo, ma solamente il 2 luglio le offerte sono divenute operative e attivabili, sia per i nuovi utenti che per coloro che sono già clienti dell’operatore. Con queste offerte Lyca Mobile diventa uno degli operatori MVNO nel nostro Paese a dare la possibilità dell’accesso alla rete 5G.

Al momento Lyca Mobile non ha fornito dettagli tecnici sulla velocità e le prestazioni della rete 5G, ricordando solamente come per usufruire del servizio sia necessario avere uno smartphone o un tablet che supporti il 5G e che durante la navigazione ci sia il segnale 5G. Coloro che sono già clienti Lyca Mobile e vogliono passare all’offerta 5G potranno o recarsi presso un punto vendita oppure inviare un SMS al numero 3535 con il codice di attivazione dell’offerta. I nuovi clienti oltre a recarsi nei punti vendita Lyca Mobile potranno trovare le SIM dell’operatore anche nei negozi Unieuro e nelle librerie Feltrinelli.

Lyca Mobile: le offerte 5G 150, 5G 200 e 5G 250

Saranno tre, come anticipato, le offerte previste da Lyca Mobile per usufruire della rete 5G e nello specifico sono:

Lyca 5G 150 – Minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 150 GB di traffico utilizzabili anche in 5G | 7,99€ ogni 30 giorni.

– Minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 150 GB di traffico utilizzabili anche in 5G | 7,99€ ogni 30 giorni. Lyca 5G 200 – Minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 200GB GB di traffico utilizzabili anche in 5G | 9,99€ ogni 30 giorni.

– Minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 200GB GB di traffico utilizzabili anche in 5G | 9,99€ ogni 30 giorni. Lyca 5G 250 – Minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri nazionali, 250 GB di traffico utilizzabili anche in 5G | 11,99€ ogni 30 giorni.

Aspetto molto importante è poi quello legato al fatto che tutte le offerte prevedono il rinnovo automatico ogni 30 giorni e non su base mensile.

In caso di credito insufficiente Lyca Mobile prevede un addebito parziale del costo dell’offerta con il credito residuo che viene azzerato temporaneamente. Dopo la prima ricarica l’offerta ripartirà in automatico e se entro 5 giorni la ricarica non dovesse essere effettuata l’importo dell’addebito viene riaccreditato in automatico sulla SIM. I minuti e gli SMS previsti nelle offerte Lyca 5G sono utilizzabili anche in roaming nei Paesi UE (e nel Regno Unito), mentre per i GB del traffico dati c’è un limite massimo mensile che per tutto il 2024 è di 9 GB per l’offerta Lyca 5G 150, 11 GB per quella Lyca 5G 200 e 13 GB per l’offerta Lyca 5G 250.