Quest’anno Google sta dando molta importanza alla coerenza estetica sui dispositivi Android e, messo a punto il sistema operativo con l’introduzione del Material 3 Expressive, l’azienda è passata alla sistemazione delle icone delle proprie app.

Alcune app presentavano fino a pochi giorni fa delle icone decisamente obsolete, ferme a vecchi canoni estetici e assolutamente non in linea con il resto delle icone, e sono quindi state aggiornate, aggiungendosi alle app della suite Workspace che hanno guadagnato una nuova icona nel mese di maggio. Negli ultimi giorni si è intensificato il rollout delle nuove versioni di Calcolatrice, Orologio e Recorder e le nuove icone sono disponibili per un maggior numero di utenti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Prosegue la distribuzione delle nuove icone per le app Google

Con il lancio dei Pixel 11, avvenuto ormai un paio di settimane fa, Google ha introdotto nuove icone per alcune app che presentavano ancora icone “obsolete” e non aggiornate ai canoni di design più recenti dell’azienda.

Per Fotocamera Pixel e per Meteo Pixel vi abbiamo proposto news dedicate perché la nuova icona non è l’unica differenza col passato: la fotocamera dei dispositivi Made by Google ha introdotto tantissime novità, soprattutto sui Pixel 11, mentre l’app per le previsioni del tempo ha introdotto un paio di piccoli miglioramenti.

Oltre alle cinque app la cui nuova icona ha debuttato direttamente con i Pixel 11, Google ha aggiornato l’icona di altre due applicazioni: quella di My Pixel (che guadagna una simpatica personalizzazione proprio sui Pixel più recenti) e quella di Lente d’ingrandimento.

In entrambi i casi, il feel rouge con le altre icone di nuova generazione è sempre lo stesso: modernità, colori gradiente per l’icona vera e propria che “poggia” su uno sfondo bianco; è presente il pieno supporto delle icone a tema.

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Google Calcolatrice: nuova icona finalmente in rollout per tutti

L’app Google Calcolatrice si aggiorna alla versione 9.3, fino a pochi giorni fa esclusiva dei Pixel 11 (dove era la versione pre-installata) e può finalmente vantare un’icona moderna, salutando la vecchia icona divisa in quattro settori.

Adesso lo sfondo è bianco ma i simboli “-“, “x”, “+” e “=” rimangono gli assoluti protagonisti; pur mantenendo la stessa disposizione, sono stati racchiusi all’interno di quattro cerchi in verde (scuro per i primi tre, chiaro per l’uguale) che sono disposti a formare un quadrato.

Oltre all’icona dell’app vera e propria cambia anche l’icona che accompagna il riquadro “Calcolatrice” nel pannello delle impostazioni rapide per seguire il nuovo design dell’icona dell’app.

Come aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Calcolatrice su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Google Orologio ha già accolto la nuova icona

Qualche giorno fa è partito il rollout su larga scala della versione 9.1 di Google Orologio, responsabile del debutto della nuova icona che abbandona il design “pieno” per sposare lo sfondo bianco con simbolo (interattivo, dato che segue l’ora attuale) al centro.

La nuova icona rispecchia totalmente i canoni del Material 3 Expressive; la parte centrale dell’icona è caratterizzata da un orologio (con sfondo blu gradiente) con sopra le lancette (in bianco quella dei minuti, in blu molto scuro quella delle ore). Cambiano i colori (ora gradiente) delle icone corrispondenti alle azioni nel menù contestuale dell’app.

Come aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Orologio su un qualsiasi smartphone Android, sarà sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite una pressione sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa“, nel caso in cui non abbiate ancora installato l’app, o su “Aggiorna”, qualora per voi fosse disponibile un aggiornamento.

Anche il Registratore dei Pixel ha ricevuto la nuova icona

L’altra app che ha ricevuto una nuova icona è Google Recorder, ovvero il registratore dei Pixel, recentemente aggiornata alla versione 44.2.20260709 (quella pre-installata sui Pixel 11).

L’icona non presenta più uno sfondo rosso con l’onda sonora in bianco nella parte centrale. Il colosso di Mountain View ha sostanzialmente “capovolto” lo schema di colore, rendendo lo sfondo bianco e ponendo su di esso un’onda sonora rossa (con gradiente verso il rosa) e stilizzata che leggermente risulta più spessa.

Come aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Recorder sugli smartphone della gamma Pixel, sarà sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite una pressione sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa“, nel caso in cui non abbiate ancora installato l’app, o su “Aggiorna”, qualora per voi fosse disponibile un aggiornamento.