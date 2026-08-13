Quella di ieri è stata una giornata ricchissima di novità per Google che ha presentato ufficialmente il nuovo Google Pixel Watch 5, il nuovo Google Pixel Tag e, soprattutto, i nuovi Google Pixel 11, dotati di tantissime nuove funzionalità “esclusive”, incluse alcune novità per la Fotocamera Pixel.

Le novità interne all’app però non sono le uniche: il colosso di Mountain View ha infatti rinnovato l’icona dell’app dopo tanti anni e ha riservato lo stesso trattamento ad altre app che hanno fin qui mantenuto un’icona piuttosto datata. Scopriamo tutti i dettagli.

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Ci sono nuove icone per cinque app con i Google Pixel 11

Come anticipato in apertura, assieme a Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL hanno debuttato nuove icone per alcune app di Google, incluse alcune app esclusive dei Pixel, che guadagnano finalmente un look più moderno e in linea con le altre icone che sono state aggiornate nel corso dell’ultimo anno (in ultimo tutte le icone delle app della suite Workspace).

Le app che vengono aggiornate dal colosso di Mountain View sono Fotocamera Pixel, Meteo Pixel, Registratore, Calcolatrice e Orologio. La seguente immagine mostra le vecchie e le nuove versioni di queste icone, mentre di seguito andremo ad analizzarne le differenze.

Cosa cambia tra le vecchie e le nuove icone

La prima app a godere di una nuova icona è Fotocamera Pixel, che giunge alla versione 11.0.073 e guadagna tante novità (per il momento esclusive proprio dei Pixel 11). La nuova icona presenta ancora sfondo bianco sul quale è poggiata una reflex digitale che, rispetto al passato, diventa molto più in linea con le altre icone.

La forma è stata leggermente rivista, mentre lo schema colori (gradiente) è il classico blu utilizzato dalle icone delle app Pixel (come My Pixel, Pixel Watch e Pixel Buds); il fatto che i colori siano gradiente sottolinea la forte presenza di apprendimento automatico e intelligenza artificiale che sono ormai parte integrante dell’app.

Andando oltre, Google ha rivisto l’icona di Meteo Pixel con la versione 1.1.20260626: addio allo sfondo blu che rappresentava il cielo, ora lo sfondo è bianco, a tinta unita; non cambia invece l’elemento centrale, ovvero il sole leggermente coperto da una nuvola.

La terza app a ricevere una nuova icona è Registratore (con la versione 4.2.20260709): l’app dei Pixel per la registrazione non ha più uno sfondo rosso con l’onda sonora in bianco nella parte centrale. Google ha sostanzialmente “capovolto” lo schema di colore, proponendo uno sfondo bianco e ponendo su di esso un’onda sonora rossa e stilizzata che risulta più spessa.

Anche l’app Calcolatrice (versione 9.3) può finalmente vantare un’icona moderna: addio alla vecchia icona divisa in quattro settori; i simboli “-“, “x”, “+” e “=” rimangono protagonisti e mantengono la stessa disposizione ma sono ora racchiusi all’interno di quattro cerchi in verde (scuro per i primi tre, chiaro per l’uguale) che sono disposti su sfondo bianco a formare un quadrato.

L’ultima app a ricevere una nuova icona è Google Orologio, altra app che fin qui ha potuto contare su un’icona rimasta decisamente bloccata nel passato. La nuova icona, che arriva con la versione 9.1, presenta ancora una volta lo sfondo bianco e rispecchia totalmente i canoni del Material 3 Expressive; la parte centrale dell’icona è caratterizzata da un orologio (con sfondo blu gradiente) con sopra le lancette (in bianco quella dei minuti, in blu molto scuro quella delle ore).

Le nuove icone saranno disponibili per tutti gli utenti Pixel

Queste nuove icone arriveranno su tutti gli smartphone Pixel supportati con aggiornamenti delle app corrispondenti: d’altronde, tutti i Pixel ancora supportati eseguono Android 17 e riceveranno Android 17 QPR1 (versione del software le cui funzionalità sono sostanzialmente già disponibili sui Google Pixel 11).

Basterà semplicemente avere pazienza e attendere il rollout da parte di Google: gli aggiornamenti di queste app verranno distribuiti gradualmente, come di consueto, tramite il Google Play Store.