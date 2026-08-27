Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Tasks.

Pare, infatti, che l’azienda statunitense abbia deciso di accontentare gli utenti che da tempo richiedono a gran voce l’introduzione di un motore di ricerca interno al servizio, almeno ciò è quanto emerge dal codice di una recente versione dell’app.

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In arrivo una novità attesa per Google Tasks

Dall’analisi della versione 2026.08.24.96 di Google Tasks è emerso che a breve potrebbe essere implementata una barra di ricerca, che al momento non è possibile attivare.

Per questa nuova funzionalità, chiamata Search tasks, dovrebbe essere usata la seguente icona, anch’essa trovata in tale versione dell’app per Android:

Al momento non vi sono informazioni su quando (o se) questa nuova barra di ricerca interna verrà implementata anche se è probabile che alla fine il colosso di Mountain View si convincerà ad integrarla, pure per tenere testa alle principali soluzioni della concorrenza (che già la offrono ai rispettivi utenti).

Purtroppo per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Tasks man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: